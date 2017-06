Dónde ver el Barça B-Racing de ascenso a Segunda división

Tras su contundente victoria en Santander (1-4) en el partido de la última eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda división, el Barcelona B está a 90 minutos de conseguir el reto del regreso a la división de plata. Un objetivo que pretende certificar este domingo en el Mini Estadi, aunque el Racing no se da por vencido y anuncia batalla hasta el final. El conjunto cántabro, que necesita al menos cuatro goles para soñar con el ascenso, no pierde la fe y viaja a la Ciudad Condal pensando que la remontada es posible. No será fácil porque los azulgranas, un equipo joven y con futbolistas de gran calidad, ya demostraron en la ida que son muy efectivos y peligrosos a la contra. Una apasionante lucha por el ascenso que se podrá seguir en directo a través de ABC.es y de las cámaras de Esport3 y Barça TV (20.15 horas).