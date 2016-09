Diego Costa: «Si fuera del Madrid o del Barça diríais que he hecho un gran partido, pero como no soy español...»

El hispanobrasileño Diego Costa se sinceró al término del amistoso entre Bélgica y España y aseguró que muchas de las críticas que recibe por su juego en la selección se deben a que no es ni del Barcelona, ni del Real Madrid, ni tampoco un futbolista nacido en España.

«Vosotros, los periodistas, debéis valorar mi actuación en este amistoso, pero yo me he visto muy bien. Si fuese del Real Madrid o del Barça, diríais que he hecho un gran partido, pero como no soy un español natural la gente siempre me critica de manera especial», espetó el ariete del Chelsea en la zona mixta del estadio Rey Balduino de Bruselas.

Dicho lo cual, reconoció que con frecuencia se le reprochan sus actuaciones con razón. «En todos los equipos he jugado porque tengo calidad y hago goles. Sé que muchas veces me paso, como todos, pero a mí se me critica de forma muy especial. Tengo culpa, porque muchas veces la lío, pero a veces la gente de poco hace una tempestad. No voy a cambiar, aunque cuando realizó una tontería y tengo una calentura y hago autocrítica. Tengo la confianza de los compañeros», explicó.

Reconoció Diego Costa que, personalmente, cree que, pese a comenzar como suplente de Álvaro Morata, en Bruselas realizó su mejor partido con la selección española. «He participado mucho y me voy contento, no como otras veces en las que terminé dolido».

Por último, alabó el trabajo del técnico Antonio Conte en el Chelsea. «Está haciendo un gran trabajo y empezar fuerte y ganando en la Premier me da mucha confianza». Diego Costa en estado puro.