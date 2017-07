Deulofeu se muestra ilusionado por regresar al Barça y aspira a disputarle un puesto al tridente

Gerard Deulofeu ha roto el silencio sobre su futuro. Una vez concluido el Europeo sub-21 y con la confirmación por parte del Barcelona que hacía efectiva la cláusula de recompra para que juegue las dos próximas temporadas, el atacante ha confirmado su intención de romper una lanza por hacerse un hueco en el equipo titular. No lo tendrá fácil, pues la convivencia con Messi, Luis Suárez y Neymar conlleva un alto precio: la suplencia. Mucho se ha hablado sobre la necesidad de Deulofeu de querer acumular minutos con los que convencer a Julen Lopetegui para que le convoque para el próximo Mundial, el de Rusia en 2018. El catalán descarta marcharse cedido o traspasado y asegura que se siente muy contento por su regreso.

«Aún está todo reciente y hay un par de cosas que hablar, pero todo se arreglará. Lo que quiero es estar en el primer equipo del Barça, si eres ambicioso quieres ser ganador y quieres estar con los más grandes, yo confío en mis posibilidades», explicó tras la reciente derrota ante Alemania en la final de Europeo sub-21. Deulofeu compareció en la zona mixta para dar la cara tras perder y hablar del futuro inmediato.

«Me quedo un año seguro», explicó el de Riudarenas, que este año ha jugado la segunda parte de la temporada en el Milan cedido por el Everton, equipo al que el Barcelona le había vendido por 6 millones y que ahora ha recomprado por 12 millones. «Luego ya veremos», ha añadido ante la incertidumbre de lo que pueda esperarle esta próxima temporada. Deulofeu realizará la pretemporada a las órdenes de Valverde, que ve de esta manera como crecen sus opciones en ataque y cómo ya dispone de un sustituto para cuando Neymar no pueda jugar o necesite un descanso.

«Estoy muy contento de tener esta oportunidad que nunca he tenido, la de jugar en el primer equipo del Barça. Me encantaría quedarme en el Barcelona, ha sido mi casa y estoy contento por volver. Ha sido una pena no tener una oportunidad antes y ahora vuelvo. Espero empezar pronto», confirmó en diferentes micrófonos que le esperaban. «Está hablado. Este año me quedo en el Barça seguro. Después ya veremos. Estoy muy contento. Soy ambicioso y quiero jugar con los mejores», reiteró ante las constantes preguntas sobre su futuro. Y dejó muy claras sus intenciones: «¿Si quiero volver para triunfar en casa? Quiero tener la oportunidad de estar en el primer equipo».

También valoró la derrota ante Alemania, ante la que no buscó excusas. El jugador sabe que empieza una nueva etapa tanto a nivel de club como de selección, ya que a partir de ahora deberá dar el salto también a la absoluta. «No se puede regalar la primera parte con estas selecciones, han sido mejores. Se me acaba la era sub 21. Es una pena. Pero ahí está la absoluta que es el objetivo», aseguró.