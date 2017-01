Deulofeu ya es jugador del Milán

Ya es oficial. Gerard Duelofeu jugará lo que resta de temporada en el A.C. Milán de la Serie A italiana. El jugador del Everton lo hará en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio de 2017.

El canterano azulgrana, una de las perlas de la próxima generación de futbolistas españoles, llegó al Everton tras pasar por el Sevilla. Primero como cedido y después ya traspasado. Sin embargo, el habilidoso extremo no ha logrado mostrar todo su potencial en Goodison Park, por lo que sale de la Premier en busca de minutos.

Y recala nada menos que en uno de los clubes más grandes del mundo, si bien no atraviesa sus mejores años. Sin embargo, con la camiseta «rossonera» espera contar con más oportunidades y algunos ya se frotan las manos por la desequilibrante banda que puede formar con el también español Suso, sensación de la Serie A.

⚽️ | @gerardeulofeu has joined @ACmilan on loan for the rest of the season. Good luck, Geri. https://t.co/axJ3fgMcyepic.twitter.com/ctuZIRfwgK