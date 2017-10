Fútbol El gol de Deulofeu centra el debate tras la victoria del Barcelona Míchel se siente perjudicado por el arbitraje mientras que el catalán asegura que el gol es legal

SERGI FONT

Barcelona 21/10/2017 23:31h Actualizado: 21/10/2017 23:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El arbitraje de Pablo González Fuertes centró buena parte de los comentarios durante el partido entre el Barcelona y el Málaga y también lo hizo después, cuando los protagonistas valoraron su actuación, que quedó marcada por el error en el primer gol culé. El balón centrado por Digne había salido por la línea de fondo antes de que Deulofeu la empujara a la red pero el colegiado dio el gol por válido. Míchel lamentó el fallo, sin querer cargar excesivamente las tintas, pero lanzando un contundente mensaje. No obstante, Gerard Deulofeu aseguró que el tanto había sido legal.

«Felicito a mis jugadores porque un equipo que está mal no es capaz de jugar como hemos jugado hoy en el Camp Nou, ante un equipazo. Es muy duro que vengas al Camp Nou y te marquen un gol a los dos minutos porque te desmoralizas, pero no ha sido así», empezó asegurando Míchel, que tiró contra el árbitro: «Sé que arbitrar es difícil pero ¿tanto? Hemos recibido un gol del Eibar en fuera de juego, en Valencia también, el domingo pasado otra vez... Para nosotros eso es una losa. Por curiosidad digo que si esto no le pasara al colista ¿qué pasaría? No achacamos nuestra situación a los arbitrajes pero... No pido que nos den nada pero nos están quitando muchísimo. Es difícil ser el entrenador y tragártelas». Finalmente, Míchel quiso lanzar un mensaje de optimismo: «Nunca voy a pensar que no tenemos opciones de ganar, por mucho que seamos el colista. Se trataba de desarrollar lo que hemos trabajado durante la semana. Podríamos haber estado fuera desde el minuto dos y no ha sido así. Si seguimos jugando así y no nos encontramos delante al Barça podemos ganar».

Gerard Deulofeu celebra su gol con Messi -AFP

La cara opuesta a las quejas del entrenador malacitano la mostró Deulofeu, que aseguró haber visto bien el centro de Digne en el gol que anota. «Todavía no he visto la jugada. Para mí es legal. Yo la creo, por eso la sigo», asegura. Y acto seguido analiza la victoria y la buena racha culé: «Llevo dos o tres partidos buenos, ayudando al equipo y me estoy sintiendo importante. Fue una pena salir el otro día por la expulsión de Piqué. Hoy, he tenido la suerte de ayudar al equipo. El gol ha sido especial. Tenía muchas ganas, estoy muy contento a conseguir mi primer gol y de seguir ayudando. Hay que seguir en esta línea, ayudando al equipo que para eso he venido. Ha sido complicado. Hemos metido ese gol temprano. Lo importante son los tres puntos». Finalmente restó importancia a los errores de Luis Suárez ante portería: «El gol ya llegará. Es igual que Leo. Pueden estar un partido sin marcar pero al siguiente marcará dos o tres. Tiene muchas ocasiones».

Valverde, satisfecho con Suárez

Otro de los protagonistas del partido fue Luis Suárez pero por su escaso acierto de cara al gol, algo que no preocupa a Ernesto Valverde, que salió en su defensa tras el partido. «Es el tercer partido que juega Luis Suárez en seis días. Siempre tiene ocasiones de gol y eso es lo importante. Lo malo sería que no tuviera ocasiones. Tiene ambición y y estoy encantado con él. Es impagable para nosotros», apuntó el preparador extremeño, que también quitó hierro al posible enfado del uruguayo al ser sustituido: «Luis es ambicioso y a ningún jugador, imagino, le gusta que le cambien».

Valverde también señaló el calendario al valorar el partido ante el Málaga: «Es el tercer partido que jugamos en seis días. Tal vez nos ha faltado frescura y profundidad. En el segundo tiempo hemos estado mejor, jugando algo más rápido. Al encontrarnos con el marcador a favor tan rápido ha hecho que ralentizáramos todo. El Málaga es un buen equipo que está en una circunstancia difícil». Y cómo no, fue cuestionado por el gol de Deulofeu: «Desde el banquillo no puedo ver la jugada. Sabía que dudosa iba a ser por lo menos». Precisamente, también aprovechó para elogiar al extremo: «Es verdad que es un jugador que tiene desborde y hoy no ha desbordado como contra Olympiacos pero es un futbolista que esperamos que nos aporte cosas».