Detenido el doble iraní de Messi por provocar desordenes públicos

Reza Parastesh, el estudiante iraní cuyo parecido con Leo Messi ha revolucionado las redes sociales, fue detenido por la Policía iraní el pasado fin de semana por provocar problemas de tráfico al ser asaltado por multitud de transeúntes que querían fotografiarse junto a él. Parastesh reveló que la Policía de Hamadan, una ciudad al oeste de Irán, le llevó a comisaría y le confiscó el coche.

El joven iraní, de 25 años, lleva fuera del anonimato varios meses, desde que su padre le pidió que se pusiese una camiseta del Barcelona y posará con ella. El padre envió las fotos a un sitio web especializado en deporte. «Las envió por la noche y al día siguiente me llamaron para decirme que debía hacer una entrevista con ellos», dijo a la agencia AFP. Pese a que al principio era reticente a explotar su parecido con Messi, Parastesh ha ido entrando poco a poco en el juego, y ya no duda en lucir el mismo corte de pelo e idéntica barba que la estrella azulgrana. «La gente me ve como el Messi iraní y quieren que imite todo lo que hace. Yo estoy contento de ver que eso les hace felices. Me da mucha energía».

Reza Parastesh sueña con conocer al verdadero Messi, e incluso admite que no le importaría ser su doble oficial: «Al ser el mejor futbolista de la historia tiene muchas cosas que gestionar. Yo podría sustituirle cuando se sienta abrumado».