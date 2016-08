Deschamps se pone duro con Benzema

Comienzan las eliminatorias de clasificación para Rusia 2018 y renace la polémica de la convocatoria o no de Benzema con la selección francesa, un asunto que genera bastante enfado en Deschamps: «No tengo nada que hablar con Karim Benzema, ni con ningún otro jugador. Para ser sinceros, si él hubiera estado disponible no le hubiera llevado en esta convocatoria porque creo que no es el momento adecuado para que vuelva al equipo de Francia», aseguró el seleccionador galo en una entrevista en «Le Parisien».

«¿Por qué no es el momento de llevar a Benzema? Porque no lo creo oportuno y ya está, no quiero comentar mucho más sobre este asunto. Elijo en función de lo que creo que es bueno para el equipo de Francia. Puedo volver a trabajar con Karim, pero este no es el buen momento», añadió Didier. Francia juega el próximo 1 de septiembre un amistoso ante Italia y el día 6 se medirá Bielorrusia en el primer partido de clasificación para el Mundial.