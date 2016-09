La chilena del año llega desde Turquía

Eren Derdiyok, delantero del Galatasaray turco, logró este sábado el que seguro será uno de los goles del año tras marcarle al Rizespor con una descomunal chilena queentró pegada al palo.

Derdiyok recibió un centro de Sneijder desde la derecha, y tras girarse conectó la volea de chilena ante la que nada pudo hacer el portero del Rizespor.

Derdiyok, internacional suizo de 28 años, llegó al Galatasaray este verano procedente del Kasımpaşa turco. Antes había jugado en Alemania, en el Leverkusen y el Hoffenheim.

