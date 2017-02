Denuncias de coacciones en las elecciones a la Federación

La campaña electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha arrancado entre acusaciones de «coacciones» y «secuestro de votos». La candidatura de Jorge Pérez, el rival con aparentemente más opciones de desbancar a Villar, denuncia presiones y artimañas de todo tipo para evitar que los clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros ejerzan libremente su derecho al voto. «Yo he sido futbolista profesional durante 15 años y no he tenido nunca consciencia de que pudiera votar», asegura Luis Gil, número dos de la candidatura de Jorge Pérez. Y aún va más lejos: «La falta de información ha sido la que ha mantenido este sistema de voto cautivo».

Pérez y Gil saben que solo un aumento significativo del número de sufragios les concederá opciones reales de desbancar a su contrincante. Así que han empezado por algo tan básico como intentar explicar quién tiene derecho a voto y cómo se ejerce tal derecho. La empresa resultaría fácil en cualquier otro sector, pero es tarea titánica en un ámbito tan heterogéneo como el futbolístico, donde conviven realidades tan dispares como el balompié de la Champions y el de los campos de Tercera. Y todo ello rodeado por la más que fundada sospecha de que cada territorial viene siendo un cortijo que se domina con el estilo clientelar del Conde de Romanones.

Esta misma semana, trascendía la reunión mantenida por Villar con los presidentes de numerosas federaciones territoriales. Inmediatamente, la candidatura de Jorge Pérez denunció que con ello se estaba contraviniendo la Orden Ministerial que regula los procesos electorales: «Las comisiones gestoras no podrán realizar actos que directa o indirectamente, induzcan o condicionen el sentido de voto de los electores», reza el artículo 12.4. Los allegados a Villar no tuvieron que negar el cónclave; les bastó con señalar que el eterno presidente aún no ha anunciado su candidatura.

La votación, el 27 de abril

Pero la cosa no ha quedado ahí. En las últimas horas, Luis Gil ha afeado la forma de proceder de dos presidentes teóricamente afines a Villar. Se trata del presidente de la territorial asturiana, a quien acusa de inducir a los electores a que envíen el sufragio por correo a la sede regional, y del de la extremeña, a quien reprocha que esté utilizando a empleados de la Federación para «secuestrar» el voto.

Toda esta guerra de guerrillas indica que las elecciones han comenzado. De hecho, ya se pueden enviar las solicitudes para inscribirse en el censo del voto por correo. El plazo concluirá el 28 de marzo. A partir de esa fecha, la única posibilidad de votar será de manera presencial el 27 de abril. Los clubes y futbolistas de Primera y Segunda división, los entrenadores y los árbitros, así como los electores de fútbol sala votarán a sus representantes en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid). Por su parte, los clubes y futbolistas de Segunda B, Tercera, fútbol femenino y juveniles de categoría nacional votarán ese mismo día en las sedes de sus respectivas federaciones territoriales. Además, la candidatura de Jorge Pérez anunció que solicitarán que se pueda establecer algún sistema de voto electrónico, como se prevé en la Orden Ministerial que regula los procesos electorales. Y finalmente, los elegidos en cada uno de los sectores elegirán a su vez al presidente de la Federación en la reunión de la Asamblea que tendrá lugar el 22 de mayo.

«No he escuchado a un solo club que no desee el cambio, están perdiendo el miedo. Lo que hay que hacer es facilitarles las herramientas para que voten libremente», insistió ayer Luis Gil, consciente de que estas elecciones significan una especie de «ahora o nunca» para los opositores a Ángel María Villar.