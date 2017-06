Denuncian a un tuitero por desear la muerte de Guardiola en el atentado de Mánchester

Las redes sociales son una gran herramienta si se utilizan correctamente No obstante, también hay personas que las utilizan para desahogar sus impulsos y no miden el efecto que pueden tener sus palabras. Eso es lo que le ha pasado a un tuitero que no ha tenido mejor ocurrencia que desear la muerte de Pep Guardiola y atacar a los catalanes tras el atentado que hubo recientemente en el Reino Unido. Y, como en la vida real, todo acto que sucede en las redes, tiene su consecuencia.

La Asociación de abogados «Drets» (Derechos) ha presentado una denuncia contra Jorge Larios, que presuntamente es el usuario de la cuenta de twitter en la que se desea la muerte del entrenador del Manchester City, ante la Fiscalía Provincial de Barcelona por un presunto delito de incitación al odio y a la violencia contra personas o grupos por su origen nacional. Hay que destacar que Larios lamentó en su mensaje que entre las víctimas del atentado de Manchester del pasado mes de mayo a la salida de un concierto de Ariana Grande no hubiera «ni tan solo un catalán muerto».

La Asociación «Drets» emitió un comunicado en la que se explica que las palabras de este tuitero son una provocación al odio y a la discriminación, tanto hacia los catalanes como hacia Pep Guardiola. «Me acabo de enterar que hubieron (sic) 20 muertos en un atentado en Manchester y ninguno es el hijo de puta de Guardiola», publicó el tuitero el pasado 23 de mayo. «Y lo peor de todo: ni un tan solo catalán muerto», añadió en un mensaje posterior.

«Drets» considera que los comentarios de Larios buscaban «la máxima repercusión» y descarta que pueda interpretarse como una simple injuria o calumnia. La Asociación apunta que estos tuits sobrepasan el derecho de expresión y censuran que se publicaran en una plataforma con un número tan amplio de usuarios, lo que, a su entender, agrava la conducta. «Drets» solicita a la Fiscalía que estos mensajes se trasladen de oficio a la Unidad de Delitos en Tecnologías de la Información de los Mossos d’Esquadra para que se identifique al usuario, se investiguen los hechos y se denuncien ante el juzgado competente.

Jorge Larios ha querido rectificar en cuanto ha visto al trascendencia que han tomado sus palabras. El usuario de la plataforma social es un hondureño que se ha dirigido a un medio de comunicación de su país para mostrar su arrepentimiento. «No quise ofender ni desear la muerte a nadie, tengo buenos amigos allá en Cataluña. Lo de Pep Guardiola era un chiste, mis disculpas», expresó en Diario Diez.