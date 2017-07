TV3 denuncia anomalías en la liquidación del Asiento Libre por parte del Barcelona a sus socios

El Barcelona podría haber incurrido en ciertas anomalías en la liquidación a sus socios del «Asiento Libre», una modalidad por la que los socios que no acuden a ver un partido pueden poner su entrada a la venta y los beneficios conseguidos se los reparten entre el propietario y el club. Esta conclusión se extrae de una investigación de TV3. Según esta información, la «Vip Experience convertía entradas simples en localidades «premium» sin que el socio lo supiera ni recibiera ningún beneficio por ello.

El Barcelona ha respondido inmediatamente con la comparecencia del vicepresidente Jordi Cardoner que, tras explicar el funcionamiento de esta política de ingresos, ha tildado la información de falsa y ha cargado duramente contra TV3. «Me hubiese gustado que mi televisión hubiera contrastado esta información. Si esto hubiera llegado de una televisión de otro lugar de España lo hubiera entendido pero no que fuera TV3».

Un equipo de TV3 ha estado investigando el funcionamiento del «Asiento Libre» durante varios meses. Durante este tiempo ha detectado que en 10 partidos de máxima expectación multiplicó el precio final de la venta de las entradas liberadas sin informar a los socios ni, evidentemente, ingresarle parte de los beneficios conseguidos. Según la televisión catalana, la junta directiva azulgrana vendió asientos a precios superiores pero los liquidó a precios normales. Y esto ha estado sucediendo durante las tres últimas temporadas.

Los diez partidos a los que hace referencia la investigación son los referentes a los de máxima expectación como son los de Liga de Campeones o las visitas del Real Madrid. En la temporada 2014-15 fueron los que midió al Barça ante el Manchester City, al Madrid y al Valencia. Al año siguiente afectó a la Roma, Arsenal, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y esta pasada temporada al Atlético. Manchester City y Real Madrid.

Lo que hacía el Barcelona para encarecer el precio de las entradas era transformar los asientos normales en entradas VIP a los que se asociaba un servicio de catering con azafatas. Hay que tener en cuenta los ingresos que se obtienen con este servicio que ofrece el Barcelona a sus socios y que están reflejados en el ejercicio económico. Por poner un ejemplo, en el clásico de la temporada 2015-16, el Barcelona ganó unos dos millones y medio de euros en la modalidad de VIP Experience, aunque ninguno de los socios afectados en este encuentro ante el Madrid conocía la práctica que se estaba realizando. Según la investigación de TV3, en cuatro partidos de la temporada 2015-16, el Barcelona ingresó otros 2.500.000 de euros por el VIP Experience.

«Seguiremos haciendo lo mismo porque no hemos cometido ningún error. Defendemos los intereses de todos los socios del Barcelona. Respetamos todas las informaciones, pero especialmente las contrastadas. Quiero expresar mi disgusto por una información que se ha divulgado desde un medio público», ha explicado Cardoner, que se ha visto obligado a comparecer ante estas afirmaciones de TV3. El vicepresidente ha insistido en que «la información que damos a los socios es la máxima posible. En situaciones como ésta, en la que no hay tema, pueden lesionar a los socios que sistemáticamente utilizan el Asiento Libre para obtener beneficios».

El Barcelona ha querido dejar muy claro que no engaña a los socios y que en la memoria está todo explicado y reflejado. «Tengo la sensación de que se ha generado mucho ruido para nada. Creo que no se ha contrastado esta noticia. He visto un reportaje y no se ha contrastado. Me hubiera encantado dar las explicaciones que fueran como responsable que soy del Área Social. No se puede informar de forma sesgada a nuestros socios. Lo lamento», apuntó Cardoner. El vicepresidente descarta que los socios se puedan sentir engañados: «Pueden sentirse así si se ha obrado mal, pero no ha sido así. El PVP se contrasta con el de la venta y después se divide el 50 por ciento. Y estas cifras las conocen los socios».