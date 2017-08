Dembélé, sancionado por faltar al entrenamiento

El francés Ousmane Dembélé acabó hoy sancionado por el Borussia Dortmund por no aparecer en un entrenamiento, lo que disparó los rumores de un fichaje por el FC Barcelonahasta que el club alemán comunicó su rechazo a la oferta de los azulgrana. «Ousmane Dembélé se lo ha buscado conscientemente y por supuesto le sancionaremos», dijo el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, después de que su jugador no acudiera al entrenamiento de este jueves. Al parecer, será suspendido hasta después del partido de la Copa alemana del sábado.

Su ausencia desató una serie de informaciones, entre ellas, las del diario francés «L'Equipe», dando por inminente su fichaje por el Barcelona e incluso que se le esperaba en la capital catalana este mismo jueves. Finalmente, el club alemán informó en un comunicado dirigido a su accionariado de que había rechazado la oferta del club español y que al no haber presentado el Barcelona ninguna otra opción era «actualmente poco probable» que se produjera tal traspaso.

«Representantes del FC Barcelona han presentado una oferta que no se corresponde con el extraordinario rendimiento y valor del jugador y que no es acorde con la situación económica del mercado europeo de fichajes», apuntó el texto emitido por el Dortmund. Tal oferta ha sido rechazada, informó el club alemán, y «dado que no hay otra oferta distinta del FC Barcelona» no se puede contar con un traspaso del jugador.

La revista deportiva alemana «Kicker» había afirmado esta semana que el Dortmund pedía por el jugador 120 millones de euros. A estas informaciones siguieron otras en las que se aseguraba que una delegación barcelonista estaba en Dortmund negociando el fichaje.

Desde que se cerró el traspaso del brasileño Neymar al PSG francés y se conoció el interés del Barcelona por Dembélé han circulado múltiples versiones sobre la cifra con las que el Dortmund podría dejar marchar al jugador, que tiene contrato hasta 2021.

Inicialmente se dijo que «para sentarse a negociar» se necesitaba partir de una oferta de 100 millones de euros pero, posteriormente el director administrativo del Dortmund, Hans Joachim Watzke, dijo que no sería suficiente. Watzke, además, explicó que en un posible traspaso debía tenerse en cuenta no sólo el dinero que se ingresaría sino también la evolución del club en los próximos cuatro o cinco años. Si el Barcelona aceptase el precio que, según el «Kicker», le ha puesto el Dortmund a Dembélé, el francés se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia, después de Neymar.