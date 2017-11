Fútbol La defensa del Barça, en alerta amarilla Si Piqué o Umtiti son amonestados en Butarque este sábado no podrían jugar en Mestalla la próxima semana

SERGI FONT

Barcelona 16/11/2017 11:09h Actualizado: 16/11/2017 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cuerpo técnico del Barcelona suele preparar minuciosamente todos los partidos que debe jugar el equipo y una de las cuestiones que valoran es el riesgo que tiene cada futbolista de perderse el choque siguiente por acumulación de tarjetas amarillas. En este sentido, a Valverde se le presenta un problema en Butarque este próximo sábado, ya que aglutinan una serie de factores que puede poner en peligro la seguridad defensiva del equipo la próxima semana en Mestalla.

Gerard Piqué y Samuel Umtiti acumulan cuatro cartulinas amarillas en los once partidos ligueros disputados, lo que les mantiene apercibidos y con riesgo de perderse un partido por sanción en cuanto vean otra tarjeta. Este hecho, en condiciones normales no sería un problema grave, ya que Mascherano, que aceptado plenamente el rol de suplente, cumple perfectamente cuando le toca jugar en el eje de la zaga. No obstante, la lesión del argentino, que estará cuatro semanas de baja tras dañarse el bíceps femoral durante el partido entre la albiceleste y Nigeria, deja al equipo con solo tres centrales y sin poder contar con su participación.

Y no hay que olvidar que ese cuarto central es Thomas Vermaelen, que no entra en los planes de Valverde. El técnico solo le ha permitido disputar un encuentro esta temporada, el de la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en Murcia, equipo de Segunda B. A pesar de su ostracismo en el Barcelona, Vermaelen es titular indiscutible con Bélgica y durante este parón liguero ha jugado los 180 minutos defendiendo a su selección. Llegaría rodado al partido ante el Leganés y es una de las opciones de Valverde si quiere reservar a uno de sus centrales para Mestalla y evitarse el riesgo de perderle.

Hay que tener en cuenta que el Valencia es ahora mismo el rival más cercano en la clasificación de la Liga, competición en la que se está mostrando intratable. Si los valencianos ganan al Español en Cornellá-El Prat y el Barça hace lo propio en Butarque, ambos equipos llegarán al choque de Mestalla separados solo por cuatro puntos de diferencia. Ninguno de los dos equipos, junto al Atlético de Madrid, ha perdido ningún partido esta temporada y el Valencia solo ha cedido un empate en Mestalla (ante los colchoneros, 0-0).

Habrá que ver cómo responde el Barcelona tras este parón liguero, ya que suele acusar el virus FIFA. Curiosamente, tanto Piqué como Umtiti han jugado todos los minutos del último partido de sus selecciones. El catalán defendió la camiseta de España en Rusia (3-3) y el galo la de Francia ante Alemania (2-2). De todas formas, la gran noticia para Valverde fue la liberación de Messi para jugar ante Nigeria, lo que le permitió llegar a principios de semana y preparar el partido ahorrándose el desgaste de jugar con argentina y el desplazamiento.