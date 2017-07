Debut de Champions League para Valverde

El Barcelona de Valverde debuta esta noche (0:00 horas en España) ante la Juventus, actual subcampeón de Europa y equipo que apeó a los azulgrzanas en los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones tras un contundente 3-0 en el partido de ida disputado en Turín. Será el estreno del técnico extremeño en el banquillo azulgrana y donde se podrán ver sus primeras intenciones. El preparador desveló que utilizará a todos sus futbolistas para repartir la carga de trabajo, puesto que solo llevan una semana de entrenamientos, y que respecto al dibujo táctico «el estilo será reconocible».

Dos focos centran la atención por parte azulgrana. El primero es Neymar, involucrado en un culebrón tras el interés del PSG en hacerse con sus servicios y la nula predisposición del brasileño a aclarar la certeza del asunto. Los franceses están dispuestos a pagar los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión y conforme pasan las horas su futuro se acerca más a París. Valverde, no obstante, ya ha manifestado que cuenta con el paulista. El segundo foco de interés está en el debut del nuevo fichaje azulgrana, Nelson Semedo, que jugará hoy sus primeros minutos con la camiseta del Barcelona en el lateral derecho, una posición que tendrá que pelear con Aleix Vidal después de que Sergi Roberto haya recuperado la posibilidad de actuar en el centro del campo.

Valverde dispone de todos sus jugadores a excepción de Ter Stegen, André Gomes (ambos de vacaciones tras la disputa de la Copa Confederaciones) , Rafinha y Deulofeu, que siguen recuperándose de sus molestias. Será una gran ocasión para que los canteranos y los jugadores que no cuentan para Valverde (Arda, Vermaelen, Samper, Munir y Douglas) intenten convencerle de que merecen quedarse esta temporada en el equipo.

Valverde espera con ilusión su debut. «Lo estoy viviendo con normalidad y, al mismo tiempo, expectación. Tengo ganas de ver a mi equipo en competición. Los voy conociendo poco a poco por los entrenamientos, pero en la competición es diferente. Aunque no sea partido oficial, tengo ganas», explicó el preparador, que quiso dejar claro aunque se trata de un partido de primer nivel,, no se podrán extraer demasiadas conclusiones: «Estamos ante el primer partido de la pretemporada y está claro que todavía no estamos rodados. Repartiremos el tiempo entre todos, no entre todos los que están. Haremos muchos cambios para que todo el mundo vaya teniendo participación».

Pendientes de Dybala

La Juventus de Turín ha sabido reforzarse bien este verano y está tratando de rejuvenecer a su equipo. La estrella sigue siendo Paulo Dybala, que ya ajustició a los azulgranas esta pasada temporada durante la Liga de Campeones. El argentino, además, está en la órbita del Barcelona y no se descarta que el club azulgrana tratara de acometer su fichaje si Neymar acaba marchándose al PSG. Sera una gran ocasión para que los técnicos y aficionados puedan ver de nuevo en acción al delantero, que será una de las rutilantes estrellas que salten al césped del Metlife Stadium de Nueva Jersey.

«No temo perder a Dybala. Por otro lado, no conozco de primera mano lo que está pasando con Neymar y el PSG, así que no sé si se cumplirá esa premisa de que el Barcelona tenga que fichar un sustituto. Esto es algo que no puedo controlar, así que no estoy preocupado», explicó Massimiliano Allegri en la previa del partido. El entrenador de la Juventus también valoró el estado de su equipo: «La temporada pasada fue fantástica, menos la final de la Champions, que no tuvimos nuestro día, pero no es fácil llegar allí, jugarla es algo fantástico y ojalá podamos jugarla el próximo año. Esperamos hacer una gran campaña, no será fácil porque el Milan ha hecho un gran equipo y será un candidato al Scudetto, como el Nápoles o el Inter».

El partido ha generado una gran expectación y la organización prevé un lleno en el Metlife Stadium, que tiene capacidad para 80.000 espectadores. Hay que tener en cuenta que en Nueva York y Nueva Jersey hay colonias hispanas y en Manhattan italianas, lo que ha provocado que este duelo genere una gran expectación, como demuestra que se hayan agotado todas las entradas, la más barata de las cuales costaba 70 euros. No obstante, el partido que más expectación ha generado es el que disputarán la próxima semana el Barcelona y el Real Madrid, y que pondrá fina la gira culé por Estados Unidos. Antes, los de Valverde se habrán medido al Manchester United de José Mourinho.