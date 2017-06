Dani Alves se mete en un lío

Dani Alves no sule medir sus palabras cuando se pone frente a la prensa. El lateral brasileño no tiene problema para decir siempre lo que piensa, aunque eso pueda ponerle en aprietos en más de una ocasión. La última tras unas declaraciones sobre Paulo Dybala, su compañero en la Juventus, a 'Esporte Interativo' en su país.

Las palabras de Alves, que reconoció que ha aconsejado a la «joya» juventina cambiar de aires para mejorar, no le han sentado nada bien a sus aficionados, rendidos desde hace tiempo al argentino.

«Dybala, 'la joya'. Va a dar frutos. Yo le aconsejaría, no se cuándo, que dejara la Juventus para mejorar», explica el exazulgrana en la entrevista. Unas palabras que han desatado las iras de los hinchas 'bianconeros', hasta hace no tanto rendidos también al brasileño, y que ahora ven sus declaraciones como «vergonzosas» o «inaceptables».

El futuro de Dybala no ha sido el único tema polémico abordado por el lateral en esta entrevista en su país. También se refirió a Cristiano Ronaldo y sus piques: «A veces las palabras son manipuladas y no llegan de forma correcta a las personas. ¿Creen que soy idiota o enfermo mental? No lo soy. ¿Creen que no sé que Cristiano es un fenómeno? Lo es, pero creo que Messi tiene un poco más de influencia en el juego. Eso no resta mérito a Cristiano».

«Soy como Conor McGregor. Antes de ir a pelear no voy a decir que él es un fenómeno. Es parte del juego. ¿Cómo parar a un jugador de su nivel respetando las reglas? Yo también me llevé codazos suyos. Pero es parte del juego. No voy a llorar por eso. Lo que pasa en el campo se queda en el campo», explica.