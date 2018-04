Fútbol La cuenta atrás de Rakitic para la final de Copa El croata recibe el alta médica tras ser operado del dedo de una mano y su objetico es llegar a tiempo al Wanda

Contratiempo para Valverde tras el varapalo de la eliminación del Barcelona en la Champions League. Ivan Rakitic, uno de los puntales del equipo, no podrá jugar los dos próximo encuentros de Liga a causa de una fractura en el metacarpiano del primer dedo de la mano izquierda que sufrió ante la Roma en el Olímpico. De hecho, el futbolista acabó el encuentro con un vendaje en su mano para reducir los efectos de la lesión, que ayer le obligó a pasar por el quirófano.

El objetivo del futbolista es llegar a tiempo al partido ante el Sevilla del próximo 21 de abril en el Wanda Metropolitano. La final de Copa es una cita ineludible y parece que no tendrá excesivos problemas para jugarla si no surge ninguna complicación. Eso sí, no podrá actuar este sábado ante el Valencia (Camp Nou, 16:15) ni el próximo martes ante el Celta (Balaídos, 21:00 horas), dos encuentros que se antojan determinantes para la Liga y también para recuperar la imagen perdida en la Champions. Dos triunfos sería la mejor manera de presentarse en una final de Copa que ahora están obligados a ganar tras la debacle en Roma.

Rakitic deberá entrenarse con una protección en la zona operada, pero podrá empezar con la recuperación de manera inmediata con el objetivo de no perder la forma física. Al ser una lesión en la mano no debería peligrar su continuidad, aunque será necesario que actúe con la zona lesionada protegida. De hecho, Rakitic habría podido forzar su reaparición, tomando las precauciones oportunas, pero Valverde y los servicios médicos prefieren no correr riesgos innecesarios. Además, el técnico considera que este descanso le irá bien a un futbolista que acumula excesivos minutos en sus piernas. André Gomes, Paulinho o Denis Suárez o Coutinho podrían actual en su posición, aunque habrá que ver también la evolución de Sergio Busquets, que jugó infiltrado los dos partidos ante la Roma a causa de su fractura en el dedo del pie.

Rakitic está muy animado tras haber recibido el alta médica y comprobar lo bien que ha ido su intervención quirúrgica. se ha servido de las redes sociales para lanzar un mensaje a sus seguidores. «Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes!», ha publicado junto a una foto suya desayunando en la cama del hospital con el brazo en cabestrillo.