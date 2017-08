Cuando Neymar presumía de «no venderse por dinero»

Hubo un tiempo que el clan Neymar presumía de amar más el fútbol que el dinero. En 2014, un año después de su llegada a Barcelona, el jugador brasileño publicó un libro autobiográfico, «Me llamo Neymar» en el que detallaba que su elección por el club catalán y no por el Madrid no fue por una cuestión de dinero: «Yo no me vendo por dinero. Ayuda pero no manda en mi vida», decía el futbolista.

Su padre tampoco se quedaba corto, y sacaba pecho de la decisión de su hijo, que tras pasar reconocimiento médico con el Real Madrid y tener un acuerdo verbal, dejó tirao al club blanco para irse al Barcelona: «No había dinero en Madrid para comprar la felicidad de mi hijo», explica en dicho libro el progenitor. Tres años después, parece ser que los petrodólares han desnudado los ideales del clan Neymar