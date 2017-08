Coutinho pide al Liverpool el «transfer request», según Sky Sport

Poco después de que el Liverpool anunciara que no aceptará ofertas por el traspaso de su centrocampista Philippe Coutinho, el internacional brasileño pretendido por el Barcelona, el jugador a pedido al club inglés el «transfer request» para poder fichar por la entidad azulgrana, según ha informado informado Sky Sports.

[Qué es el transfer request]

Ante la negativa del Liverpool a dejarle salir, Coutinho habría dado un paso adelante para intentar forzar su salida. El ««transfer request» es el mecanismo al que se recurre en la Premier League para intentar solucionar conflictos cuando un futbolista no desea seguir en su club. Sin embargo, la petición no obliga a los equipos a permitir la marcha de sus jugadores, aunque es una forma de dejar claro a los aficionados que, en caso de salida, los futbolistas no quieren permanecer allí.

Según el citado medio británico, un miembro cercano a la familia de Coutinho ha confirmado que el jugador ha tratado por todos los medios de encontrar una salida a su situación. «Philippe ha tratado muy duro de encontrar una solución amistosa a esta situación, pero ha sido en vano», ha manifestado la fuente. «Tiene un gran amor por el club y sus aficionados, pero como Steven Gerrard y Luis Suárez han señalado en el pasado, el Liverpool no deja que sus jugadores salgan en términos amistosos», ha añadido.