Córdoba: encendido pique de Javi Lara en Twitter con un aficionado

Trotamundos del fútbol, Javi Lara ha jugado en el Real UniónB, el Écija, la UD Almería, la RSD Alcalá, el Elche, el Alcoyano, el Lucena, la Ponferradina, el Éibar, el Atlético de Kolkata y el Tenerife, pero el centrocampista milita ahora en el Córdoba, el equipo de su provincia. Tras su empate del sábado ante el Oviedo (1-1), los andaluces vieron rota una espectacular racha de cuatro victorias consecutivas y frenaron su carrera por huir del descenso. Un resultado que no encajaron bien algunos aficionados blanquiverdes, que mostraron su enfado en las redes sociales.

A través de un mensaje, uno de estos hinchas apuntó directamente contra los dos futbolistas cordobeses que forman parte de la plantilla: «Los dos cordobeses de la actual plantilla no están aportando absolutamente nada al equipo, todo lo contrario». Un comentario que no gustó a Javi Lara, que estalló y respondió al aficionado también a través de Twitter. «Tú también eres cordobés y tu única aportación es insultar diariamente partido tras partido! A lo mejor si fueras jugador lo harías mejor que nosotros, pero lo que tengo claro es que si yo fuera aficionado no me parecería en nada a ti! Por gente como tú a veces se odia el fútbol!», fue la respuesta del centrocampista, que estaba lesionado y ante el Oviedo no estuvo ni convocado.

La respuesta del jugador del Córdoba pudo numerosos defensores, pero también detractores. Javi Lara explicó en un mensaje posterior el motivo de su enfado y quiso poner fin a la polémica: «La culpa es mía por contestar, pero toda la temporada dando caña, hasta cuando no juego, yo creo que ya es momento de parar un poco pienso yo!».