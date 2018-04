Copa de la Liga de Francia Falcao arremete contra el VAR: «Puede matar el fútbol» Su utilización en la final de la Copa de la Liga de Francia entre el PSG y el Mónaco despertó el enfado del colombiano

Radamel Falcao ha sido el último en pronunciarse en contra del VAR. La razón ha sido las consecuencias de su utilización en la final de la Copa de la Liga de Francia frente al PSG (3-0). El exrojiblanco, visiblemente molesto al término del encuentro, dio su opinión sobre el uso de esta técnica: «Es frustrante cuando en los dos casos en los que ha habido VAR ha servido para ayudar al PSG».

El videoarbitraje, que estará presente en el próximo Mundial de Rusia, sigue despertando tantos halagos como críticas. Falcao se ha sumado a la lista de los no partidarios de esta tecnología: «Cuando no está claro algo, tienes que tomar la decisión. ¿Seguir jugando? ¿Paramos? No es fácil y creo que esto puede matar el fútbol. Perdimos cuatro minutos en el penalti y otros cuatro en mi gol, y luego el árbitro dio dos de descuento», explicó colombiano.

Clément Turpin fue el árbitro principal del encuentro que ganó el PSG y que sirvió a los de Emery para llevarse el título. El colegiado hizo uso del VAR en dos ocasiones, lo que terminó por restar un gol a Falcao y darle un penalti al PSG. «Es una vergüenza. El PSG es muy bueno, pero han necesitado la ayuda arbitral para ganarnos. Es frustrante cuando en los dos casos que hubo VAR fue para ayudarles», dijo el colombiano. «Es increíble y frustrante, pero nos vamos con la cabeza alta porque hemos dado todo hoy aunque no hayas podido lograr el título», concluyó.