Portugal persigue una goleada ante Nueva Zelanda (17.00 horas, Gol) que le permita acceder a las semifinales de la Copa Confederación como primera del Grupo A, pero Fernando Santos medita recurrir al «método Zidane» y conceder descanso a Cristiano Ronaldo para que su estrella llegue con la mayor frescura posible al tramo en el que la selección lusa tendrá que jugarse el título. El técnico reconoció este viernes que tirará de rotaciones, pero no quiso confirmar si afectarán al delantero. «No diré quien va a jugar, si voy a jugar con Cristiano o no. No es por ustedes, es por el rival», se justificó el entrenador.

Cristiano Ronaldo se ha abstraído totalmente de la polémica fiscal que rodea su figura en España durante los últimos días y está brillando con Portugal en la Copa Confederaciones. En en el partido del estreno ante México (2-2), el delantero asistió a Quaresma en la jugada que abrió el marcador y resultó decisivo ante Rusia al marcar el tanto de la victoria (1-0). A pesar de ese buen rendimiento y de que Portugal necesita goles para intentar acabar como primera de grupo, plaza que ahora ocupan los mexicanos con los mimos puntos (4), Fernando Santos se plantea renunciar a su jugador bandera para que llegue en las mejores condiciones al duelo de semifinales. Lo que no hace tanto tiempo podría generar ruido mediático, ahora se trata con total naturalidad por parte de la prensa deportiva. También por la afición lusa y por el propio jugador. Dado el magnífico resultado que tuvieron las rotaciones que Zinedine Zidane le concedió en el Real Madrid, el delantero no ve con malos ojos comenzar desde el banquillo ante los neozelandeses, un rival que llega a la cita con el casillero de puntos en blanco.

Santos destacó que las rotaciones son necesarias tras una temporada larga y más aún considerando que el periodo de descanso entre un partido y otro en la Copa Confederaciones es de «menos de 72 horas». El técnico, sin embargo, no dio pistas sobre la presencia de la estrella de su selección. «Son millones los que se interesan cada vez que juega Cristiano y eso sucede también en Rusia, en Nueva Zelanda... todos quieren ver a Cristiano. Incluso yo quiero ver a Cristiano», afirmó.

Donde no habrá reservas será en el otro partido del Grupo A porque las selecciones de México y Rusia prometen un encuentro sin tregua en el que estará en juego el pase a las semifinales (17.00 horas). El combinado tricolor llega en mejor posición que la de los anfitriones, ya que un empate le basta para situarse entre los cuatro mejores del torneo. Sin embargo, su seleccionador, el «profesor» Juan Carlos Osorio, adelantó ayer que no entra en sus planes jugar un esquema defensivo: «Vamos a seguir jugando un fútbol ofensivo, un fútbol de ataque». Los anfitriones están obligados a ganar para clasificarse.