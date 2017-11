Fútbol Competición mantiene el partido de sanción a Piqué El defensa azulgrana no podrá jugar el domingo ante el Valencia, que si gana se colocaría a un punto de los culés

SERGI FONT

Barcelona 22/11/2017 16:25h Actualizado: 22/11/2017 16:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el Barcelona a la tarjeta amarilla que Gerard Piqué vio el pasado sábado ante el Leganés. El Comité de Competición no ha aceptado las alegaciones presentadas por el Barcelona a esta tarjeta amarilla y, si no hay un cambio de última hora, el central no podrá estar en Mestalla el próximo domingo ante el Valencia, segundo clasificado del campeonato. Según diversas informaciones, también se ha desestimado el recurso presentado por el Valencia para que Marcelino, expulsado el domingo ante el Español, pudiera sentarse en el banquillo para dirigir este encuentro.

Ahora el Barcelona tiene la opción de presentar un nuevo recurso ante el Comité de Apelación o solicitar la cautelar antes de disputarse el partido ante el Valencia. Hay que recordar que Piqué vio la amarilla por una falta sobre Amrabat. Valverde no estuvo de acuerdo con la amonestación. «Es verdad que lo he protestado bastante porque Amrabat es un jugador que busca mucho el contacto y se apoya mucho en el rival. Por eso podía ser falta tanto de ellos como nuestra. Pero amarilla me ha parecido excesiva. En todo caso era algo que podía pasar y lo asumimos», explicó el técnico. Piqué le recriminó al colegiado que la tarjeta estaba predestinada. «La llevabas apuntada de casa», le espetó a Undiano Mallenco tras ver la amarilla.

Si finalmente Piqué no puede jugar el encuentro en Mestalla, será Thomas Vermaelen el que ocupe su posición junto a Samuel Umtiti. La lesión de Javier Mascherano en el partido entre Argentina y Nigeria, le dejó en el dique seco y no reaparecerá hasta mediados de diciembre. El belga, que es un fijo de su selección, podría debutar en Liga tras haber jugado todos los minutos de este pasado parón liguero. «Viene de jugar dos partidos seguidos con la selección en tres o cuatro días, entiendo que está preparado», apuntó Valverde este pasado martes.

Por otro lado, el Comité de Competición ha aceptado el recurso presentado por el Barcelona y le ha quitado la tarjeta amarilla que vio Luis Suárez durante ante el Leganés. El uruguayo vio la tarjeta amarilla después de protagonizar una jugada con el portero Cuéllar que llegó a simular una agresión. «En las imágenes aportadas no se aprecia la acción descrita en el acta arbitral («Impedir que el guardameta adversario lanzara el balón cuando lo tenía controlado en sus manos»), sino que es el guardameta del equipo adversario quien contacta con el jugador amonestado, tratando de apartarlo, y llevándose las manos a la cara sin motivo aparente. En este orden de cosas, procede dejar sin efectos disciplinarios la amonestación del referido jugador Don Luis Alberto Suárez Díaz», argumenta el Comité de Competición.