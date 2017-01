Comentarios machistas a una linier en el partido entre el CD Arnedo y el UD Logroñés Promesas

Solo una jornada después de que una linier de Jaén denunciara los graves comentarios machistas que tuvo que escuchar en el transcurso del Torredelcampo-Vilches, partido de la primera división andaluza, el fútbol modesto se vuelve a ver envuelto en otra polémica sexista. Eduardo Escribano Jiménez, árbitro que dirigió este domingo el encuentro de Liga de Tercera división entre el CD Arnedo y la UD Logroñés Promesas, reflejó en el acta los insultos machistas que recibió la asistente que le acompañaba en ese partido, correspondiente a la jornada 23 del Grupo XVI.

«Mi asistente número dos me comunica que un sector de la grada detrás de ella le dice insultos como los siguientes: ‘Te has equivocado, asistente. Bueno, asistenta, como la chacha de casa’; ‘vaya pelo tienes, pareces una gitana’; ‘joder, has venido depilada a arbitrar’ y ‘vaya culo pollo tienes'», recogió Escribano Jiménez en el acta. Comentarios machistas que llevaron al árbitro a dirigirse al campo del CD Arnedo para que cesaran los insultos, advirtiéndole de que si continuaban se pararía el partido.

Una decisión que finalmente no adoptó porque tanto el presidente del club local, Ildefonso Ruiz, como su delegado se dirigieron a la zona en la que se encontraban los aficionados que proferían los insultos y dejaron de escucharse. «Nos parecen mal los insultos sexistas, machistas y racistas en cualquier campo», manifestó el presidente del CD Arnedo al portal digital Rioja2.

Su rival, el filial del UD Logroñés, hizo público este lunes un comunicado en el que mostró «su total rechazo hacia este incidente en el que una colegiada ha sufrido una actitud totalmente ajena a los valores que el deporte encarna y representa, posicionándose de manera enérgica frente a cualquier actitud que incite al odio y la violencia». El conjunto rojiblanco salió en defensa de la entidad rival al afirmar que «los responsables del condenable suceso no representan al CD Arnedo ni a su afición, así como tampoco a la afición al fútbol en La Rioja».

Asimismo, la UD Logroñés manifestó «su voluntad de colaborar en todo lo posible para que de la mano de la Federación Riojana de Fútbol y de los demás equipos que componen la misma, luchemos para erradicar cualquier discriminación por condición o género de nuestros terrenos de juego».