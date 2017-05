«Yo cobré una prima por ganar»

Cada año, cuando se acercan los partidos de final de temporada surgen las sospechas sobre las motivaciones extra que pueden recibir los futbolistas que han cumplido su objetivo y ya no se juegan nada. Mucho se ha escrito sobre las Ligas que el Barcelona ganó en las temporadas 91-92 y 92-93 gracias a sendas victorias del Tenerife sobre un Real Madrid que dependía de sí mismo. Y sobre todo del cambio de actitud de los chicharreros en la segunda parte tras retirarse perdiendo 0-2 al descanso en esa primera Liga que le «quitaron» al Madrid. Se habló de una prima a los canarios si lograban vencer a los blancos pero nunca se pudo demostrar nada. Las primas a terceros son un tabú que ningún futbolista quiere abordar y mucho menos reconocer.

Lejos de casos como el amaño de partidos o la compra de encuentros, incentivar a un equipo que no sea el propio por ganar también está prohibido por todos los organismos del mundo del fútbol, desde la LFP a la FIFA. Incluso está tipificado en el Código Penal desde 2010, aunque antes de esa fecha no era ilegal. No obstante, la mayoría de jugadores profesionales reconocen que no debería estar penado primar a un equipo por hacer su trabajo, es decir, ganar un partido. Sin ir más lejos, Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas, se ha mostrado partidario de legalizarlas en más de una ocasión: «No es lo mismo un amaño de partidos que dar un incentivo por ganar. Es algo opaco, por lo que hay que conseguir que sea algo transparente. Hay que sentarse. No se puede poner al mismo nivel un delito que un incentivo ante la posibilidad de lograr un resultado».

Reunión en el vestuario

De todas formas, las primas a terceros existen y ABC ha podido confirmarlo con el testimonio de un futbolista que militaba en el Español en la temporada 2001-02, fecha en la que no era un delito primar por ganar. Sin dar nombres porque «no quiero perjudicar a nadie», este ex futbolista nos explicó cómo se prima a un equipo y cómo se acepta el incentivo. Pongámonos en situación. Hay que remontarse a la mencionada campaña 01-02. Jornada 35 a falta de cuatro para que acabe la Liga. El Mallorca, que bordea las plazas de descenso ofrece una prima al Español para que trate de ganar al Villarreal, que en esos momentos tiene dos puntos más que los baleares y un calendario complicado. Aunque tenía un equipo para no pasar problemas, con jugadores como Leo Franco, Olaizola, Nadal, Soler, Ibagaza, Luque, Etoo, Engonga, Paunovic…, el Mallorca estaba sufriendo una muy mala temporada. «Antes del entrenamiento un compañero nos dijo que teníamos que reunirnos todos los componentes del equipo para tratar un tema común. Nosotros estábamos en décima posición y ya no nos jugábamos nada. Muchos pensamos que se trataba de una reunión para hablar de asuntos internos», explica nuestro confidente.

Técnico y club, al margen

No obstante, las dudas se despejan en la caseta tras la sesión preparatoria. «Un jugador del Mallorca había contactado con un jugador nuestro para ofrecerle una prima por ganar y debíamos votar qué hacer. Estábamos todos los jugadores. El entrenador, que era Paco Flores, estaba al margen y no sabía nada, igual que el club. Además, antes de la reunión se le comentó al cuerpo técnico que ésta era privada y solo para los jugadores», relata. «Las reuniones sin técnicos suelen ser habituales y no causan extrañeza» aclara. La directiva mallorquinista había escogido a uno de sus futbolistas para hacer de enlace con el blanquiazul, ya que ambos habían coincidido antes en un mismo equipo y se conocían.

La plantilla debatió pero había algo que todos los jugadores tenían claro: «Íbamos a salir a ganar igualmente, con prima o sin prima. Eso estaba fuera de dudas y entonces empezó a crecer la ilusión de que encima nos dieran un dinero por hacer nuestro trabajo. La reunión duró cinco minutos». El ex futbolista añade que «jamás hubiéramos escuchado una oferta por dejarnos ganar. Ni se hubiera hablado en el vestuario». El Español hizo su trabajo y ganó 3-1. A los siete minutos ya iba por delante tras un gol de Pacheco, después marcó Tamudo (min. 25) y finalmente Palencia (min.75). Arruabarrena acortó distancias ya muy tarde (min. 89). Aquella jornada se combinó con el empate del Mallorca en Málaga (0-0). Al final, Villarreal y Mallorca se salvaron y Zaragoza, Tenerife y Las Palmas fueron los que descendieron.

El Español había cumplido su parte del trato y ahora tocaba cobrar. No hubo problema. Los dos jugadores que habían iniciado el contacto se citaron en la Ciudad Condal. «Fue como en una película. El jugador del Mallorca viajó con una bolsa con el dinero y quedó con nuestro compañero, que no acudió solo, en el hotel Barcelona Plaza, junto a Plaza España. Allí se les hizo la entrega», rememora.

300.000 pesetas por cabeza

«Tocamos a 300.000 pesetas (1.800 euros) por cabeza. Ahora sería muy poco dinero pero entonces no estaba mal. Y además, era por hacer nuestro trabajo, un premio por hacer lo que hubiéramos hecho igualmente», insiste. Hay que tener en cuenta que en total era una prima de unos 7 millones de pesetas y que en aquella época los salarios de los futbolistas no eran tan altos como ahora. Llegados a este punto, teniendo en cuenta que aún faltaban cuatro jornadas por disputarse y que había más equipos implicados en el descenso, cabe preguntarse si había una partida de dinero destinada a este tipo de primas.

¿Qué dice la ley sobre las primas a terceros?

Tratemos de buscar algunas respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el tema de los incentivos por vencer en un partido.

¿Desde cuando es ilegal primar por ganar?

Desde que entró en vigor la reforma del Código Penal en diciembre de 2010. Antes de esa fecha no era delito. El artículo 286 bis de la reforma fija sanciones, multas o penas de cárcel para aquellas conductas que tengan por finalidad «predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional». Yestas conductas incluyen las primas por ganar o por dejarse ganar.

¿Por qué es ilegal incentivar una victoria?

El argumento que se esgrime es que atenta contra la integridad y la limpieza de la competición porque los clubes que más dinero manejan, más posibilidades tienen de incentivar a los rivales. Hay que tener en cuenta otro factor: la prima es un dinero no declarado y, por tanto, también se incurre en un delito fiscal.

¿A qué castigo se exponen los implicados?

El Código Disciplinario de la RFEF explica que «se sancionarán con suspensión de uno a seis meses a las personas responsables y se impondrá a los clubes implicados y a los receptores multa de 3.005,06 euros, además del decomiso de las cantidades hechas efectivas». El Código Penal es más duro y habla de prisión de seis meses a cuatro años y la inhabilitación especial por tiempo de uno a seis años y multa «del tanto al triple del valor del beneficio o ventaja».

¿Cuándo prescriben este tipo de delitos?

Teniendo en cuenta el tipo de sanción tipificada en el punto anterior, este delito prescribiría a los cinco años de haberse cometido.