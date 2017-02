Los clubes de Segunda B y Tercera aplazan el cierre patronal y acusan a RFEF de falta de respeto

La Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B (CCT) anunció que aplaza el cierre patronal tras la convocatoria de elecciones en la Federación Española de Fútbol (RFEF) para el 22 de mayo, pero amenazó con llevarlo a cabo si tras éstas no se aborda la asignación del 1% de los ingresos por derechos audiovisuales.

En un comunicado, la CCT aseguró que se siente «engañada y traicionada» por la decisión de la territoriales presentes en la junta directiva de la RFEF, que este lunesr rechazó la celebración de la Asamblea Extraordinaria que le habían pedido para tratar este tema, y acusó a ésta de «faltar al respeto al fútbol no profesional» y de «tergiversar la realidad».

La reacción de los clubes de Tercera y Segunda B es consecuencia de la decisión de la directiva de la RFEF de no convocar dicha asamblea con el reparto entre éstos del 1% de los ingresos de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, según dispone el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, como único punto del orden del día.

«La RFEF, en un extenso comunicado de los llamados 'los árboles impiden ver el bosque', falta al respeto al fútbol nacional no profesional, en tanto que tilda de 'interés electoral' nuestro derecho a percibir el referido 1%, tergiversando la realidad y haciendo un 'totum revolutum' sobre normativas y porcentajes», señaló la CCT en su texto. En el mismo también cuestionó que la RFEF solicite ahora a la Liga que le dé «un porcentaje mayor que ese 1% a cambio de la comercialización de la Copa del Rey por parte de la Liga». «Los presidentes de las federaciones territoriales presentes en la reunión de la Junta Directiva, que tanto han alardeado públicamente de defender los intereses de los clubes, les han dado la espalda, votando en contra de la posibilidad de que los mismos ingresen para la presente temporada 2016-17 36.000 euros, militando en Tercera División Nacional y 86.000 euros, militando en Segunda División B», agregaron los clubes.

En su opinión, la decisión de las territoriales presentes en la junta «perjudica gravemente los intereses de las 263 entidades deportivas asociadas», por lo que «se siente engañada y traicionada, y espera las oportunas explicaciones de los máximos responsables de las mismas, a las que sus clubes solicitaron apoyo para la convocatoria de la referida Asamblea General Extraordinaria».

La CCT cuestionó además que la RFEF haya alargado el procedimiento para la convocatoria de elecciones «realizando todo tipo de tretas «para no hacerlo en el año olímpico, lo que «ha perjudicado los intereses del fútbol, en general, y de los clubes no profesionales de Categoría Nacional, en particular».

Para «preservar la limpieza del proceso electoral», los clubes anunciaron el aplazamiento del cierre patronal, tal y como acordó la CCT en su última reunión el pasado día 4, pero confirmaron que seguirán «trabajando para lograr las autorizaciones por parte de la autoridad competente para poder parar indefinidamente el fútbol no profesional si, una vez elegidos nuevo presidente, Asamblea General y Comisión Delegada, la RFEF no aborda la cuestión de forma inmediata». «La asignación de ese 1% es fundamental para la supervivencia de nuestros clubes», añadieron antes aludir a su deseo de «trabajar en una nueva ley del deporte que se ajuste a la realidad» de su fútbol.

La RFEF defendió este lunes no puede convocar una asamblea para abordar el reparto de esos ingresos porque LaLiga ha incumplido la Ley y no ha comunicado la cantidad por la que se han comercializado, pese a sus requerimientos. La Liga respondió a su vez que la RFEF no le ha pedido que le comunique cantidad alguna y que no tiene que entregar nada a ésta «hasta que no se proceda a la liquidación de los resultados económicos derivados de la explotación de los derechos audiovisuales», que se conocerá el 30 de junio de 2017.