Claudio Ranieri, nuevo entrenador del Nantes

El Nantes, conjunto de la Primera división francesa, ha hecho oficial el anuncio de la contratación de Claudio Ranieri como su nuevo entrenador para las próximas dos temporadas. El técnico italiano regresa a los banquillo después de que fuera despedido esta temporada por el Leicester, conjunto al que llevó a la conquista de su primer título de la liga inglesa.

✔️ @FCNantes is delighted to announce that Claudio Ranieri will be our coach for the next 2 years. #BenvenutoMister

👉https://t.co/HV6fSH8kedpic.twitter.com/Meo7dgXA85