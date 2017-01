Clarkson y el Tudelano, la última historia curiosa en Segunda B, la categoría más peculiar

Categoría a caballo entre el fútbol profesional y el amateur, la Segunda división B no deja de sorprender cada temporada por sus curiosas historias. La última ha sido la llegada de John Clarkson al banquillo del CD Tudelano, un escocés propietario de una red de residencias de mayores cuya pasión es este deporte. Su aterrizaje en el club navarro llama la atención por la peculiar forma de conseguir convertirse en su entrenador: atraer patrocinadores a cambio de poder dirigir a un equipo que la pasada temporada llegó a disputar el playoff de ascenso a Segunda división. Este domingo debutaba con derrota ante el Coruxo (0-2).

La de Clarkson es la última «rareza» en una categoría realmente peculiar. Una división que es capaz de atraer capital alemán (Atlético Baleares), ruso (Marbella), chino (Jumilla o Lorca FC) e incluso qatarí (Cultural Leonesa). Pero también en la que se mantiene la esencia del fútbol más tradicional en clubes como el Lealtad de Villaviciosa, donde su presidente es el conserje en el Pabellón Municipal de esta preciosa localidad del Principado. Una persona muy querida que no se quita nunca el mono de trabajo a pesar de que su sitio está ahora en los palcos de la categoría.

Con una imagen más cercana a la de un típico turista británico que a la de un entrenador, John Clarkson, de 60 años, es un personaje tan particular como conocido en las categorías inferiores de nuestro fútbol, especialmente en la costa mediterránea. Allí ha dirigido a clubes humildes como Benissa, Crevillente, Catarroja y Onteniente. El alcohol, según reconocía en una entrevista con AS, le impidió progresar como futbolista y ahora, en Tudela afronta su sueño de estrenarse en categoría nacional. Un técnico que ha sorprendido en el tercer peldaño del fútbol español porque no llega al cuadro navarro por sus éxitos ni palmarés deportivo. El compromiso de aportar liquidez económica a través de patrocinadores ha sido el principal argumento para que la entidad presidida por Jesús Miranda se haya decidido por un preparador que no cobrará.

Utilleros entrañables y famosos

En el CD Tudelano, John Clarkson coincidirá con uno de los personajes más carismáticos de la Segunda división B. En el cuadro navarro compartirá protagonismo con José Serrano, un reconocido utillero al que sus rivales no dejan de felicitar en las redes sociales por su brillante trabajo en el vestuario. Las casetas por las que pasa quedan prácticamente sin rastro de suciedad.

Nene, del San Fernando

La Segunda división B es una categoría en la que también se mueven personajes tan entrañables como Nené, otro utillero de la división de bronce. A sus 86 años, sigue al pie de cañón y es toda una institución en el CD San Fernando andaluz. Aunque viaja cada vez menos por motivos obvios, ha conocido vestuarios de históricos que ahora pelean por salir del pozo que para muchos de ellos supone la tercera liga más importante del fútbol. El Plantío, El Sardinero, La Nova Creu Alta, El Collao, Pasarón son estadios de equipos que a lo largo de su vida disfrutaron de partidos de Primera y que ahora sufren alejados de la élite.

Estadios algunos de ellos enclavados en capitales de provincia y con gran capacidad que contrastan con los coquetos recintos en los que batallan cada jornada de equipos tan humildes como el Somozas. El caso de este conjunto gallego llama la atención porque es el club de un municipio que apenas supera el millar de habitantes. Si todos ellos viajaran a estadios como El Sardinero, no conseguirían llenar ni uno de los fondos del feudo santanderino.

Las camisetas personalizadas y los diseños llamativos son cada vez más habituales en la división de bronce. Conjuntos como el CD Palencia o la Cultural Leonesa han sorprendido a nivel mundial por sus llamativos y poco convencionales uniformes. Todo, sin embargo, empezó con el brócoli de La Hoya Lorca (el actual Lorca FC).

Una categoría tan peculiar como para que incluso un derbi de la Región de Murcia se televisara esta misma temporada en un país tan lejano como China. El duelo entre el Jumilla y el Lorca FC generó una gran expectación a miles de kilómetros y también en la Nueva Condomina, donde se disputó. Increíbles regalos como un coche, motos y aparatos electrónicos fueron sorteados en el descanso de una cita que llamó la atención incluso a nivel mundial.

Llega el primer cubano en Segunda B

La Segunda división B es una categoría variopinta en la que no se mira la edad ni el carnet de identidad. Aquí conviven jugadores jóvenes que están empezando e intentan abrirse paso con jornaleros del balón que nunca han conseguido dar el salto en este deporte. Tampoco faltan históricos e incluso exinternacionales que intentan apurar sus últimos días como futbolistas en una categoría donde todo es mucho más cercano que en el profesionalismo. Con plantillas en las que los españoles son mayoría, no faltan tampoco los extranjeros. Jugadores de distintas nacionalidades y algunas con tan poco tradición futbolera como la cubana. Un equipo anunciaba recientemente el fichaje de un futbolista de ese país, el primero de la historia en llegar a la división de bronce.

Una categoría en la que, cada temporada, varios equipos mutan de plantilla cuando llega el mercado invernal. Algunos, como sucedía la pasada temporada con el Huracán Valencia, incluso tienen que bajarse en marcha de la competición asfixiados por las deudas y los impagos. Una categoría realmente peculiar en la que John Clakson quiere hacer historia logrando el ascenso del Tudelano a la división de plata. Un objetivo que se ha planteado en un año y medio.