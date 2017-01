La clara indirecta del Dortmund a Donald Trump

Pocas veces se puede ver a un club europeo metiéndose en política, algo que sí es habitual en Estados Unidos donde, si no los clubes, al menos sí sus jugadores tienen menos reparo a expresar abiertamente sus opiniones. Pero eso es lo que ha ocurrido hoy con el Borussia Dortmund alemán, que ha querido opinar sobre los primeros días en el cargo del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En su cuenta oficial de Twitter, el club teutón ha aprovechado que la palabra #wall (muro) era uno de los temas del día por las noticias que llegan desde Estados Unidos y su frontera con México, y ha lanzado un claro mensaje: «El único muro en el que creemos». Una frase para acompañar una fotografía de la imponente grada del 'Signal Iduna Park' conocida precisamente como «El muro».

The only #wall we believe in. 💛 pic.twitter.com/nIL4ws0UY1