Cierre patronal en el fútbol de Segunda B y Tercera división

El Díter Zafra, histórico representante del fútbol extremeño, evitó la desaparición el pasado 31 de enero ayudado por un grupo de pequeños empresarios pacenses que acudieron a la angustiosa llamada de auxilio de su afición. Gastos de arbitrajes sin abonar, sanciones federativas impagadas y deudas con su plantilla tiñeron de negro el futuro de una entidad con 86 años de vida. Al igual que este equipo, muchos otros se encuentran en una situación límite. Sobrevivir resulta más difícil cada temporada y los presidentes han dicho basta. La Comisión de Clubes de de Tercera y Segunda división B (CCT), a la que se acaba de unir el Díter, ha comenzado los trámites con la Secretaría General de Empleo para realizar un cierre patronal que podría iniciarse el fin de semana del 4 y 5 de marzo.

Los dirigentes del fútbol no profesional de categoría nacional (Segunda B y Tercera) se han cansado del «permanente desprecio» que, según afirman, sufren por parte de la Federación y han decidido decir basta.Los 263 clubes adheridos a la CCT (65% de los que militan en ambas categorías) amenazan con el cierre patronal ante la negativa de la RFEF a convocar una Asamblea Extraordinaria para abordar el reparto del 1% de los ingresos derivados de lacomercialización conjunta de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey. Un derecho reconocido en el Real Decreto 5/2015. «La Liga tiene consignado ese 1%, unos 14 millones de euros, para pagarlo ya, pero antes tiene que aprobrarlo la Asamblea de la RFEF. La Federación se niega a convocarla», explica Óscar Garvín a ABC. Al frente del Atlético Pinto en Tercera división y presidente de la CCT, el dirigente critica el olvido que sufren por parte de la Federación. «Nos obligan al cierre patronal. Hemos intentado hablar con Ángel María Villar, pero no lo conseguimos. Es una falta de respeto absoluta hacia los clubes». Entidades que necesitan con urgencia ese dinero para sobrevivir.

Mientras llega, continúan los problemas. El Real Jaén, otro histórico con casi un siglo de vida, ha salido a la venta esta misma semana al simbólico precio de un euro. «De haberse convocado la Asamblea para el reparto de ese 1%, el Jaén no estaría, al menos, en esta situación de impagos», se lamentaba ayer en las redes sociales Luis Gil, miembro de la candidatura de Jorge Pérez a la presidencia de la RFEF.

«El cálculo de la CCT para el reparto de ese 1% de los derechos de la Copa otorga 85.000 euros para cada equipo de Segunda B y 35.000 a los de Tercera, porque somos más clubes en esta categoría», matiza Garvín. «Es justo reconocer que la propuesta de la Asamblea partió de Jorge Pérez, con el que hemos trabajado conjuntamente para conseguir el apoyo del 20% de asamblesistas quee exige por la Ley para que pudiera ser convocada».

«No es dinero para fichar»

«No queremos el dinero para fichar delanteros. Lo necesitamos para adaptarnos a la normativa», aclara en referencia al Real Decreto 1006/85, que ha puesto en jaque al fútbol modesto. A pesar de que la norma tiene más de 30 años, el Gobierno ha incrementado ahora las inspecciones para la regularización laboral y fiscal de jugadores, técnicos y personal de los clubes. «Cumplirlo ha llevado al fútbol modesto a una situación muy difícil, pero tenemos que hacerlo», añade.

Los clubes echan en falta ayuda de la RFEF. «Si Villar hubiera querido darnos ese dinero, lo habría hecho porque ha tenido cuatro asambleas desde 2015 para hacerlo», se lamenta Garvín. «Nos vemos obligados al cierre patronal por la imposibilidad de cumplir con la legislación vigente». Si la amenaza llega hasta el final, los clubes cerrarán hasta que se celebre la Asamblea de la RFEF que demandan.

La convocatoria de elecciones en la RFEF paralizaría este cierre. «Aunque tengamos el permiso del Ministerio, si no existe órgano de gobierno, no se puede celebrar la Asamblea», aclara Garvín, que lanza una advertencia. «Hablamos de problemas muy serios en nuestro fútbol, esto no es un juego. El presidente que venga, si es distinto a Villar, tendrá el mismo escenario». Jorge Pérez se comprometió el pasado fin de semana a convocarla inmediatamente si es elegido presidente.