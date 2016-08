Cesc, tajante, niega una mala relación con Conte

Tras un inicio de la Premier League en el que está contando muy poco para Antonio Conte, no han tardado en surgir los primeros rumores acerca de la mala relación que mantiene Cesc Fábregas con el nuevo técnico del Chelsea, y de la posible salida del internacional español del equipo londinense. Hoy mismo la prensa italiana apunta al interés de un club de la Serie A por hacerse con sus servicios.Sin embargo parece que la situación de Cesc en el conjunto «blue» no es tan desesperada y que su intención, al menos de momento, no es rendirse sino pelear por volver al once inicial. Por lo menos así lo ha transmitido el propio futbolista a través de su cuenta en la red social 'Instagram'.

«Contrariamente a lo que se ha escrito, el entrenador y yo mantenemos una buena relación y nunca me ha dicho que deba marcharme. Me dijo que cuenta conmigo, de la misma manera que yo cuento con él. Seguiré luchando por este club hasta el final y cuando me requiera siempre daré lo mejor de mi. Estoy plenamente comprometido con el Chelsea y mi único objetivo es ayudarle a ganar más títulos», escribió el centrocampista catalán.