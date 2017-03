La cena premonitoria de los jugadores del PSG: «Los primeros veinte minutos van a ser muy duros»

Días antes de caer eliminados en el Camp Nou, cuatro jugadores del Paris Saint-Germain se juntaron en una cena que se puede considerar premonitoria. Blaise Matuidi, Thomas Meunier, Marco Verratti y Julian Draxler (todos ellos miembros del equpo titular del PSG en la noche del miércoles) grabaron un vídeo mientras compartían unas pizzas y una conversación antes de la vuelta contra el Barcelona, y charlaron sobre el partido que debía clasificarles para cuartos de final de Champions League.

Lo primero que dice Marco Verratti ya es significativo: «Si perdemos 5-1 y nos clasificamos, ¿estaríais contentos?». Draxler y Matuidi no dudan: «Claro que sí». Verratti es más ambiguo y Meunier es el único en conra. «Yo estaría enfadado. Has perdido 5-1, la gente se reiría de ti». «Pero pasas de ronda y has metido cuatro goles en la ida», le responde Verratti. «Sí, pasas, pero la gente pensaría 'bueno, el PSG, pensábamos que eran fuertes pero han perdido 5-1 en Barcelona'». Meunier, por cierto, fue el desafortunado protagonista del penalti a Neymar en el tercer gol azulgrana.

Matuidi habla de la estrategia que tendrán que seguir, algo que en teoría suena bien. «Vamos a tener que aguantar mucho. Los primeros veinte minutos van a ser muy duros». El Barcelona les marcó en el segundo minuto del partido.

Justo después se puede apreciar cierto meido escénico. «El campo es enoooorme», comenta Matuidi a Draxler, que reconoce no haber jugado nunca en el Camp Nou. Verratti vuelve a lo mismo: «El campo es muy grande». «En serio, ¿más grande que en París?», pregunta Meunier. «Sí», responde Verratti. «Nunca llegas al final cada vez que tienes el balón». Entre los dos veteranos del PSG advierten al lateral Meunier de que va a tener que sufrir muchos unos contra unos de Neymar.

Matuidi entonces habla con un optimismo muy cauto: «Creo que este año lo conseguiremos». Y repite las instrucciones: «Los veinte primeros minutos son importantes». Draxler recuerda entonces al grupo su experiencia con el Wolfsburgo el año pasado, cuando ganaron al Real Madrid 2-0 en la ida y perdieron 3-0 en la vuelta en Chamartín. «Creo que teníamos miedo, porque no llegamos a atacar», confiesa el alemán.

«A nosotros nos pasó lo mismo con el Chelsea», recuerda Matuidi, que se refiere a la eliminatoria de cuartos de final de 2014, en la que ganaron 3-1 en la ida pero quedaron eliminados con un gol en el último minuto en Stamford Bridge. «Es todo mental», resume Verratti con una precisión que él no imaginaba, visto el derrumbe que iba a protagonizar su equipo días después en Barcelona.