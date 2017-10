Celta-Atlético El Celta pidió la suspensión del partido contra el Atlético La Liga rechazó la solicitud y el club gallego ofreció jugar en el Wanda por los problemas que sufre la grada de su estadio

El Celta de Vigo ha pedido a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) la suspensión del partido que mañana tendría que disputar contra el Atlético de Madriddebido al cierre de la grada de Río por «falta de seguridad».

Una petición que ha sido rechazada por la patronal del fútbol español, lo que motivó que la directiva del Celta le ofreciese al Atlético de Madrid jugar el partido de este domingo en el Wanda Metropolitano y el de la segunda vuelta en Balaídos, lo cual tampoco ha aceptado el conjunto rojiblanco, informaron a Efe fuentes del club gallego.

El ayuntamiento de Vigo, propietario del estadio de Balaídos, anunció anoche que la grada de Río -donde el Celta tiene alrededor de 7.500 abonados- permanecerá cerrada «por falta de seguridad» durante este partido liguero.

«Respecto de la situación de la cubierta de la grada de Río, una vez bajada la estructura y sometidas las esferas en las que se encajan las barras a las pruebas pertinentes, los ingenieros de la dirección de obra confirman que no se puede garantizar la seguridad en esa grada durante el partido del domingo», explica el ayuntamiento en su comunicado.

Indignación de los aficionados

Varios aficionados del Celta de Vigo se han acercado a las taquillas de Balaídos para pedir «una solución» a la directiva que preside Carlos Mouriño después de que el ayuntamiento decidiera cerrar la grada de Río durante el partido contra el Atlético de Madrid y el club anunciase que era «imposible» reubicar a los socios en otra grada.

«Es una vergüenza que los socios que pagamos religiosamente nuestra cuota no recibamos ninguna explicación y no podamos asistir al partido. Y lo peor es que en las taquillas no había nadie para explicarlos nada. Solo pedíamos una explicación», explicó una aficionada celeste con más de diez años como abonada del Celta.

Antonio, otro veterano abonado, también habla de «vergüenza» y amenaza con entrar «a la fuerza» en el estadio. «En este club nadie da la cara, estamos aquí esperando a que nos expliquen qué podemos hacer. Varios socios hemos hablado y no descartamos nada, incluso entrar a la fuerza porque estamos muy enfadados», afirmó.