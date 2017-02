Roman Zozulya tiene 48 horas para tomar una decisión. Y haga lo que haga, el día siguiente no será fácil. Si el lunes regresa a Madrid y se incorpora a los entrenamientos del Rayo Vallecano, le volverán a recibir los «Bukaneros», los hinchas radicales de ultraizquierda, que ya le amenazaron y le insultaron el miércoles tildándole de «fascista» y «nazi». Si por el contrario considera que no merece la pena afrontar ese calvario, habrá cedido ante las amenazas y además no podrá jugar al fútbol el resto de la temporada. «El fútbol es mi vida, pero si tengo que elegir, elijo a mi familia», responde como si quisiera dar una pequeña pista de cuál de las dos ideas tiene más peso en estos momentos. Pero cuando se le insiste, Zozulya asegura no haber tomado aún una decisión definitiva sobre su futuro, porque quiere reflexionar este fin de semana con su familia en Sevilla.

Mientras tanto, el futbolista ucraniano y su entorno intentan dar una explicación a todo lo que está ocurriendo. Su representante no da crédito a lo sucedido: «Si él fuera algo de lo que se le acusa -razona José Lorenzo- ni el embajador, ni el seleccionador, ni algunos de los principales deportistas de Ucrania hubieran manifestado un respaldo tan claro». Ese apoyo de sus compatriotas, y las garantías que le han ofrecido la Liga de Fútbol Profesional y el sindicato de jugadores AFE, es el que podría ayudar a que la balanza caiga del lado del fútbol. Pero es ahí donde Zozulya vuelve a mostrarse enigmático -«hay mucho que pensar, el lunes se sabrá»- después de volver a dejar claro que la opinión de su familia tendrá «mucho» peso en su decisión.

Abrumado por la atención de los medios, Zozulyia atiende unos minutos a ABC para defender su verdad, la de ese futbolista cuyo único pecado asegura que ha sido defender a su país de la invasión prorrusa.

- Usted niega haber colaborado con grupos neonazis o fascistas. ¿Entonces por qué cree que le siguen acusando de ello?

- Ya en mi presentación como jugador del Betis en agosto lo dejé muy claro. No, nunca. La acusación viene por la errónea o malintencionada interpretación de una fotografía o de varias fotografías

- Su país está en guerra. ¿Qué tipo de colaboración ha mantenido con el Ejército de Ucrania?

- He promovido recursos para ayudar a los más desfavorecidos, a niños en una situación difícil. He apoyado al Ejército de mi país en una situación que por desgracia hemos vivido, le he mostrado mi apoyo, como lo haría cualquier persona pública que entienda que con su ap

- ¿Le avisaron previamente de qué tendencia predomina en la afición del Rayo? ¿Pensó que podría ocurrir algo así?

- Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. De hecho, entiendo que esta es una situación que parece que nunca ha sucedido anteriormente en España y que nunca más debería volver a ocurrir.

- Si el pasado miércoles hubiera podido hablar con los aficionados del Rayo Vallecano, ¿qué les hubiera dicho?

Quise hablar con ellos, pero no me dejaron. Si hubiera tenido la oportunidad de expresarme, simplemente les hubiera dicho que es falso lo que dicen. Quería transmitirles mi deseo de jugar en el Rayo Vallecano, de ayudar en todo lo posible para que el equipo salga de una situación difícil. Llego para sumar.

- ¿Tiene miedo por usted, teme por su familia en estos momentos?

- No tengo miedo a nada ni a nadie, pero sí me preocupa mi familia.

- ¿Qué le han dicho desde la patronal y el sindicato de jugadores?

- Me ofrecieron dos posibilidades: la primera, jugar en el Rayo y tendría toda la seguridad, para mí, para mi mujer, mis hijos. Pregunté por mi hijo, cómo podría ir al colegio con toda la seguridad, y me dijeron que no habría ningún problema. La segunda opción es volver al Betis pero sin jugar, solo para entrenar.

- ¿Se ha sentido apoyado?

- Estoy muy agradecido a mis compañeros, mucho, son un gran apoyo, un grupo magnífico. También agradecido a todas aquellas instituciones que están demostrando su respaldo y a los medios de comunicación por su labor y apoyo.

- Vuelve a Sevilla. ¿Regresará a Madrid?

- Espero poder tomar una decisión en breve, posiblemente el lunes. Ahora quiero estar cerca de mi familia.