El calvario de Borja Valero

Pese a ser uno de los jugadores más queridos por la grada del Artemio Franchi de Florencia, Borja Valero está viviendo un momento muy delicado en la Fiorentina. El club italiano estaría interesado en dar un cambio de rumbo a su equipo y está tratando de forzar la salida del centrocampista español.

La situación le está pasando factura al futbolista, según se ha podido conocer al filtrarse un mensaje en el que reconoce que le «han hecho llorar» y no ha conseguido dormir «en las últimas semanas».

«No es fijo al cien por cien, pero finalmente me iré porque me han tocado los cojones. Me han hecho llorar y no he dormido en las últimas semanas», asegura. «Me gustaría hablar públicamente, pero tengo contrato con la Fiorentina y no puedo hacerlo. El día que pueda daré una rueda de prensa para explicar a los aficionados lo que ha sucedido». añadió.

Una respuesta quizás provocada por un comunicado de la Fiorentina en el que, aunque declaraba al español intransferible, avisaba que «si un futbolista tuviera la voluntad de seguir en otro sitio su carrera, la entidad está dispuesta a escuchar propuestas serias».

Ahora, tras conocer las palabras de su futbolista, el club ha emitido otro comunicado, haciendo público que ha «transmitido el asunto a la oficina legal para que inicie el oportuno proceso», haciendo aún más complicada la situación.