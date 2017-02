El calendario imposible de un fútbol español con parches

La enfermedad es incurable porque la Federación Española y la Liga Profesional han querido que así lo sea. El fútbol español tiene un problema crónico porque sus dirigentes y los clubes han admitido durante lustros solventar los litigios de cada año con parches provisionales. Nadie toma decisiones que se hagan ley. Todos aceptan en la Asamblea federativa de julio un calendario de locos, ajustado hasta la última semana, que no deja hueco para los imponderables habituales que nuestro balompié soporta por culpa de competir en unos estadios viejos, penosos, con graves deficiencias. Los clubes se quejan con razón de la invasión de semanas que les roban la FIFA y la UEFA con selecciones, Champions y dos finales europeas que ahora acaparan una semana completa. Es verdad. También lo es que la Bundesliga descansa en invierno y no sufre problemas de fechas. El aplazamiento del partido Celta-Real Madrid ha puesto en el aire, en el viento que destrozó el voladizo de Balaídos, una crisis eterna. No hay valentía para tomar medidas definitivas.

La UEFA pide reducir los campeonatos en dos clubes, dejándolos en 18, y jugar cuatro jornadas menos

Los intereses futbolísticos del Celta, que descansa descansa esta jornada y se centra en la semifinal copera del miércoles, se han mezclado en una suspensión del partido que ha suscitado la oposición de Real Madrid y Alavés, rival de los celtistas en la Copa. Ambas entidades piensan que el encuentro de Vigo se podría haber jugado si hubiera existido «mejor predisposición» para ello. «Las deficiencias de Balaídos se conocían desde un día y medio antes», señala el club vitoriano, que pide «posponer el encuentro del miércoles» para medirse a los celestes «en igualdad de condiciones físicas».

¿Liga adulterada?

Este aplazamiento por culpa de un estadio obsoleto se ha transformado en una crítica a la justicia del campeonato. Ahora mismo, el Celta-Real Madrid de la jornada 21, previsto para el 5 de febrero, solo tiene como opción la fecha del miércoles 17 de mayo, a cuatro días del final de la Liga. El encuentro se transformaría en una final, en una penúltima jornada real. Muchos piensan, empezando por el madridismo, que esto significará adulterar la competición.

La ausencia de fechas ha supuesto ya que el Valencia-Real Madrid del 11 de diciembre, postergado por el Mundial de Clubes, se dispute el 22 de febrero, cuatro días antes de la visita del líder a Villarreal. Partidos condensados sin ton ni son. La LFP tiene un problema que debe resolver con legislación definitiva.

Los estadios de Primera dan pena en su mayoría, rotos, viejos y con problemas constantes de averías y de seguridad por desprendimientos

Esta temporada se ha solucionado por fin el asunto de la final de la Copa del Rey. Ya tiene día fijo, el 27 de mayo. Algo hemos avanzado. Falta por conocer la sede. Es un parche más. Pero Federación, Liga y los presidentes de los equipos no atacan los debates clave para acabar con una crisis que se repite periódicamente. Porque significará hurgar en la herida de decisiones que provocarán enfrentamientos con clubes y futbolistas. El primer punto polémico es reducir el campeonato a dieciocho participantes.

Dos clubes menos en la Liga

Javier Tebas rechaza esta medida porque supone postrarse genuflexo ante esa petición de la FIFA y de la UEFA y perjudicar gravemente los intereses de las ligas, que perderían a dos equipos cobrando dinero en primera línea. El presidente de la patronal ha sido rotundo en sus declaraciones a ABC: «Son la FIFA y la UEFA las que perjudican a las ligas y a los clubes al apoderarse de fechas que eran nacionales. Aumentan las selecciones en Mundiales y Eurocopas y cada vez exigen más fechas. Ya hay seis parones cada temporada para competiciones internacionales. Han acaparado las dos finales de Championes y Europa League con una semana para ellos. Y si queremos jugar en días de copas europeas, debes hacerlo a horas intempestivas. Esto no debe ni puede continuar así continuar así».

Jugar en Navidad podría cubrir dos partidos de Liga o de Copa del Rey

El enfrentamiento aplazado del Real Madrid en Valencia está programado para el 22 de febrero, fecha de Copa de Europa, y ello supondrá jugarlo un miércoles a las seis de la tarde. El club levantino critica ese horario. El duelo suspendido contra el Celta podría tener similar fecha europea y horario temprano. Aunque no guste.

La Copa en la diana

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, reflexiona que hacer un calendario y dejar huecos libres es complicado: «Hay cuatro competiciones, Liga, Champions, Copa y los partidos de selecciones, y las fechas están cubiertas. Ha surgido el aplazamiento del partido de Vigo y si hay comprensión, se encontrarán fechas». Analizó si jugar ese encuentro el 17 de mayo, cuatro días antes de la última jornada, sería una adulteración de la Liga: «No. Si se disputa en mayo, lo mismo se juegan mucho que nada».

FIFA y UEFA acaparan seis periodos de la temporada con selecciones y taponan una semana con las finales de Champions y Europa League

Otra propuesta para encontrar huecos en el anaquel es disputar la Copa a un partido, como hacen Inglaterra e Italia. Se ganarían dos semanas libres entre enero y febrero. Los equipos observan dos hándicaps fundamentales. Primero, cobrarían menos dinero de televisión y taquillas. Segundo, los entrenadores ya se quejaron cuando se instauró el partido único de esa «injusticia». Los grandes tiraban la Copa. Y Villar recuperó el interés del torneo al restablecer el doble encuentro en cada eliminatoria.

Dos partidos en Navidad

Jugar en Navidad es la tercera idea para revolucionar el calendario. El asueto en esos días es un derecho laboral. Pero los espectáculos se llenan más que nunca en Navidad, con padres y niños libres. La Premier da lecciones de ello. Podrían disputarse dos partidos entre el 24 de diciembre y el 1 de enero. Se abriría, sin embargo, un enfrentamiento con los futbolistas y AFE.

La Liga ocupa cuatro días por jornada para explotar un horario monopolizado y juega a las nueve de la noche en invierno

Hay otros problemas internos que ha generado nuestro fútbol, no FIFA y UEFA. La urgencia de obtener ingresos a toda costa ha supuesto la instauración de horarios nocturnos imposibles que echan al espectador de la grada y solo buscan el beneficio televisivo.

Urge, como punto y final, la reforma de los estadios. Una deficiencia que denota la incapacidad y los enfrentamientos políticos de los gestores de esos campos.