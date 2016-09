Cádiz estalla por el «robo» ante el Mirandés

A estas horas sigue como tendencia en Twitter #RoboalCádiz, a pesar de que el partido finalizó a las seis de la tarde. La afición gaditana estalló ayer por lo que ellos consideraron un escandaloso arbitraje ante el Mirandés, en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga 123. El trencilla valenciano Saúl Ais Reig tomó dos polémicas decisiones que perjudicaron gravemente al Cádiz: derrota final en Anduva (3-2), a pesar de que se puso con dos goles de ventaja en los primeros siete minutos de partido.

Las dos jugadas de las que se queja amargamente la afición y el equipo fueron la expulsión de Santamaría, a la media hora de partido, con 0-2 en el marcador; y el penalti a favor del Mirándés que supuso el empate a dos. Santamaría vio una amarilla por ir a beber agua al banquillo y la segunda por tropezarse con un rival, mientras que la pena máxima fue señalada por un forcejeo entre Jon Ander y Pedro Martín.

«En los 20 años que llevo me cuesta ver lo que he visto en Anduva. Ni puedo ni debo entrar. Por suerte o por desgracia se ha televisado y la gente lo ha podido ver. Parece ser que no se podía beber agua pero uno o dos jugadores de ellos si han bebido y no les han amonestado, pero bueno. Me cuesta no entrar», aseguró resignado Pedro Mantecón, el capitán gaditano.