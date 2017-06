Las bromas sobre la supuesta marcha de Cristiano

La reacción a la posible marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y de España no se ha hecho esperar entre distintos equipos, que han tomado la noticia para comenzar a bromear.

El Sporting de Portugal, club en el que se formó el portugués Cristiano Ronaldo, escribió: «Cristiano, el buen hijo vuelve a casa... ¿Vas a tardar mucho?», y publicó el club lisboeta en su perfil de Twitter, acompañando el mensaje de un emoticono sonriente y una fotografía de la camiseta del Sporting con el nombre de Ronaldo y el número 7.

Medios de comunicación de varios países informan sobre el descontento del portugués con la acusación de haber defraudado 14,7 millones de euros a la Hacienda española y su intención de dejar este mismo verano el Real Madrid.

También el Bolton se ha unido a la broma. Contestando a un seguidor, el conjunto británico cadmitió que no están en conversaciones con Cristiano.

We can confirm we won't be holding talks with Cristiano Ronaldo ūüėČ #BWFChttps://t.co/dw4Z9p76qR