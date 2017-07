Benedito iniciará la moción de censura contra Bartomeu en septiembre

Agustí Benedito ha confirmado que presentará la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva. El ex candidato a la presidencia del Barcelona ha anunciado que el próximo 1 de septiembre solicitará de forma oficial las papeletas para recoger las firmas que permitan la convocatoria de una moción de censura. La entidad azulgrana tendrá entonces un periodo de cinco días para entregarle las papeletas con la que recopilar las 17.500 firmas de apoyo necesarias. El empresario ha estimado que no será hasta el 8 de septiembre cuando podrá iniciar la recogida de firmas. dispondrá de 14 días hábiles para conseguir el mínimo necesario para poder activar el mecanismo que desemboca en el juicio por parte de los socios hacia el presidente.

Benedito reunió cerca de 11.000 apoyos, que no son oficiales, pero que le han respaldado para tirar hacia adelante con esta iniciativa. El e candidato tratará de aprovechar los partidos que el Barcelona dispute en el Camp Nou para conseguir los apoyos necesarios. El derbi contra el Español, que se jugará el 9 o 10 de septiembre, y el partido intersemanal ante el Eibar (miércoles 20) se presentan como las grandes ocasiones para acumular adhesiones a su iniciativa. Tampoco descarta desplazarse a Gerona para aprovechar el encuentro que el equipo culé juega en Montilivi (23 o 24 de septienmbre) y podría darse la circunstancia que el primer partido de la fase de la Liga de Campeones se disputara en el Camp Nou el 12 o 13 de septiembre, aunque este aspecto aún está pendiente del sorteo.

Por otro lado, Benedito está negociando con el Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de disponer de puntos de recogida de firmas alrededor del Camp Nou y ha asegurado que ha recibido «buena disponibilidad» por parte del club para montar dos carpas más dentro del estadio en los días de partido.

El empresario ha reiterado los motivos por los que son necesarios, a su parecer, una moción de censura y se ha mostrado optimista: «Soy consciente de que es difícil, pero el voto de censura se celebrará. Dudo de que ahora Bartomeu reciba el apoyo que tuvo en las últimas elecciones, que fueron 25.000 votos. Hubo 21.500 votos que no lo hicieron por Bartomeu, y creo que si les facilitamos esta posibilidad darán apoyo al voto de censura». No obstante, no descarta que Bartomeu dimita antes «por las informaciones que van apareciendo vinculadas a Sandro Rosell».

Benedito también cargó duramente contra Neymar, al que ve más cerca del PSG que del Barcelona. «Tiene una actitud inaceptable. No hace ni un año cobró una prima de renovación que no se aleja de 50 millones para renovar más allá de el sueldo. Por tanto, es exigible por parte del presidente una petición directa de manifestarse. No puede dar pie a especulaciones, pero la gestión de Bartomeu está siendo intolerable. Eso, desgraciadamente, explica porque el jugador está mucho más cerca de París que de Barcelona», aseguró. Y añadió: «Sería dramático perder a Neymar para lograr más peones, o caballos, porque es la reina del tablero. Es de extrema importancia que permanezca en el equipo. Sólo se podría cambiar por un jugador similar y no hay otro. Se tiene que quedar, lo que no puede ser es que se alargue este tema. Tienen que solucionar este problema».