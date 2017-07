Belletti mete el miedo en el cuerpo al barcelonismo

La continuidad de Neymar en el Barcelona lleva camino de convertirse en uno de los culebrones del verano. Conforme van pasando las horas parece más cercana su salida y fichaje por el PSG a pesar del mensaje que tratan de mandar los directivos azulgranas. Juliano Belletti ha sido uno de los últimos en opinar y sus conclusiones llenan de incertidumbre al club catalán. Brasileño y amigo de Neymar, el que fuera lateral del Barcelona ha asegurado que no tiene muy claro el futuro del crack y apunta a la llegada de Dani Alves a París como un acicate para que el paulista haga las maletas y se vaya en busca del Balón de Oro.

«Hasta que Dani Alves no se fue al PSG yo pensaba que Neymar iba a seguir en el Barça seguramente. Son muy amigos y a lo mejor están hablando siempre del tema», certificó Belletti, que está en Estados Unidos junto al Barcelona representando al club catalán en diferentes actos institucionales. El ex defensor dejó claro que Neymar es feliz en Barcelona pero que los cantos de sirena que le llegan de París pueden hacerle cambiar de opinión: «Neymar es feliz en el Barça, la gente le quiere y está muy cómodo por ello. Es un momento complicado para un joven futbolista que tiene mucho por delante y lo está teniendo un poco difícil para decidirse».

El consejo del brasileño es rotundo porque considera que Neymar debería seguir en un club como el Barcelona, que opta siempre por todos los títulos, pero la actitud del futbolista le hace dudar: «Si él es feliz en el Barça tiene que quedarse porque no es fácil llegar hasta aquí. Aunque mis sensaciones son de duda. Antes se veía que Neymar tenía la cabeza aquí, en quedarse y ganar más títulos. Pero con todo lo que se está diciendo, no tengo la certeza que tenía antes».

Hay que tener en cuenta que Neymar no ha querido manifestar su opinión y guarda un riguroso silencio desde que empezó la pretemporada, algo que preocupa en el seno del club catalán. Si Neymar tuviera claro que se quiere quedar y que no hay nada del presunto interés del PSG, habría salido a la palestra para explicarlo y manifestar su amor incondicional hacia el escudo que actualmente viste. Diferentes entornos aseguran que el PSG habría llegado a un acuerdo con el padre del jugador, Neymar Sénior, para que el delantero firmara a cambio de una comisión superior a los 40 millones de euros, cantidad que ya recibió del Barcelona cuando firmó por el equipo azulgrana.

«He vivido estos momentos en mi carrera y son complicados. La última palabra la tiene él. He estado en el entrenamiento y sólo le he saludado. Tiene que tomar la decisión pronto para que puede hacer una buena pretemporada», añadió Belletti, que añadió: «Dudas económicas no creo que tenga. Él cuando llegó al Barça dijo que uno de los motivos para fichar era jugar con Messi. También puede ser un motivo para quedarse».

Entrenamiento suspendido

Por otro lado, hay que destacar las fuertes temperaturas que está sufriendo la expedición azulgrana y que le impiden a Ernesto Valverde conseguir su propósito de acumular trabajo para la temporada que se avecina. El técnico ha decidido suspender el entrenamiento programado para esta mañana (primera hora de la tarde en España) en las instalaciones del Red Bull, situadas en Nueva Jersey. Hay que tener en cuenta que nada más llegar a Estados Unidos, el equipo soportó una doble sesión de entrenamiento con condiciones extremas (más de 33ºC de temperatura y una humedad muy elevada). Por este motivo, hoy solo realizarán una sesión de trabajo vespertina (sobre las 23:00 horas en España). Posteriormente se ejercitará la Juventus, primer rival de los culés la próxima madrugada.