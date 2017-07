Bellerín donará 19.050 libras a las víctimas de Grenfell

Héctor Bellerín ya lo había anunciado antes de que comenzase el Europeo sub 21, y ha cumplido su palabra. Prometió que donaría 50 libras a las víctimas del incendio de la Torre de Grenfell, en Londres, por cada minuto que disputase en la competición y ahora, una vez concluida y tras haber llegado a la final, el lateral del Arsenal ha comunicado a traves de su cuenta de Twitter la cifra que destinará a la Cruz Roja.

I promised to donate £50 for every minute I played at #U21Euro. I will be donating to @BritishRedcross. Please support in any way you can 🙏 pic.twitter.com/OX6kVTFKY4