Sergio Ramos, capitán de la selección española, señaló como uno de los objetivos en el juego con la llegada de Julen Lopetegui al cargo de seleccionados «intentar recuperar el dominio de los partidos».

«Lo importante es que uno se quede tranquilo después de salir al campo y que antes intente hacerlo lo mejor posible, con un nivel de concentración que sea el máximo, y con un cambio de entrenador y filosofía que nos ha transmitido y debemos mostrarlo desde el inicio en el campo. Es poco el tiempo que tenemos, nos gustaría tener más para trabajarlo. Vamos a intentar recuperar el dominio de los partidos», señaló en rueda de prensa en el estadio Rey Balduino.

Ramos se refirió al grupo complicado en el que España se juega con Italia el puesto que da acceso directo al Mundial 2018 y en el que también se encuentra Albania, que estuvo en la última Eurocopa. Las dos selecciones que esperan a domicilio en octubre.

«Sabemos la dificultad del grupo. Conocemos a la perfección prácticamente a todos los rivales y poco a poco vamos estudiando los equipos a los que nos vamos a enfrentar. Hay que sumar el máximo número de puntos posibles, sabiendo que sólo pasa el primero. Hay que ir partido a partido pensando en estar en el próximo Mundial», manifestó.

Espera Ramos un feliz debut de la era Lopetegui. «Siempre que me pongo la camiseta de la selección me siento bien, tenemos muy pocas oportunidades de hacerlo durante el año. Estuvimos aquí en noviembre y no se pudo jugar. Siempre es bonito volver a un campo con tanta historia que ya conocemos. Esperemos que salga todo bien y debutemos con una victoria».

Por último, de las caras nuevas de la selección destacó lo que puede aportar Marco Asensio. «Tengo la suerte de verlo entrenar todos los días. Me siento muy identificado con los canteranos que luchan desde abajo, que buscan su oportunidad y un hueco en el Real Madrid. Nadie le ha regalado nada. Tiene un futuro enorme. Es una garantía enorme tenerlo en casa».