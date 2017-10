Bayern-Friburgo en directo

Cambio en FC Bayern München, entra al campo Corentin Tolisso sustituyendo a Thomas Müller.

Remate parado por bajo a la izquierda. Christian Günter (Sport-Club Freiburg) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolas Höfler.

Cambio en Sport-Club Freiburg, entra al campo Marco Terrazzino sustituyendo a Florian Niederlechner.

¡Gooooool! FC Bayern München 4, Sport-Club Freiburg 0. Robert Lewandowski (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Thomas Müller.

Cambio en Sport-Club Freiburg, entra al campo Yoric Ravet sustituyendo a Mike Frantz.

Corner, Sport-Club Freiburg. Corner cometido por Mats Hummels.

Cambio en FC Bayern München, entra al campo Sebastian Rudy sustituyendo a Javi Martínez debido a una lesión.

Cambio en Sport-Club Freiburg, entra al campo Nils Petersen sustituyendo a Ryan Kent.

Se reanuda el partido.

El juego está detenido debido a una lesión de Javi Martínez (FC Bayern München).

Javi Martínez (FC Bayern München) ha recibido una falta en campo contrario.

Falta de Florian Niederlechner (Sport-Club Freiburg).

¡Gooooool! FC Bayern München 3, Sport-Club Freiburg 0. Thiago Alcántara (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mats Hummels.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Alexander Schwolow.

Se reanuda el partido.

The Video Assistant Referee is investigating a potential Penalti señalado to Joshua Kimmich.

El juego está detenido de (FC Bayern München). Entscheidung der Offiziellen wird abgewartet.

Penalti cometido por Caglar Söyüncü (Sport-Club Freiburg) con una mano dentro del área.

Falta de Mike Frantz (Sport-Club Freiburg).

Thiago Alcántara (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Remate fallado por Arjen Robben (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Joshua Kimmich con un pase de cabeza.

Florian Niederlechner (Sport-Club Freiburg) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Jérôme Boateng (FC Bayern München).

Falta de Janik Haberer (Sport-Club Freiburg).

Arjen Robben (FC Bayern München) ha recibido una falta en la banda derecha.

Florian Niederlechner (Sport-Club Freiburg) ha recibido una falta en la banda derecha.

Falta de David Alaba (FC Bayern München).

Remate rechazado de Robert Lewandowski (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Empieza segunda parte FC Bayern München 2, Sport-Club Freiburg 0.

Final primera parte, FC Bayern München 2, Sport-Club Freiburg 0.

Remate rechazado de Robert Lewandowski (FC Bayern München) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arjen Robben.

Remate fallado por Florian Niederlechner (Sport-Club Freiburg) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras botar una falta.

Falta de Thiago Alcántara (FC Bayern München).

Ryan Kent (Sport-Club Freiburg) ha recibido una falta en la banda derecha.

¡Gooooool! FC Bayern München 2, Sport-Club Freiburg 0. Kingsley Coman (FC Bayern München) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda.

Remate parado por bajo a la izquierda. Arjen Robben (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kingsley Coman.

Thiago Alcántara (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Nicolas Höfler (Sport-Club Freiburg).

Falta de Janik Haberer (Sport-Club Freiburg).

Joshua Kimmich (FC Bayern München) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Remate fallado por Javi Martínez (FC Bayern München) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Joshua Kimmich con un centro al área tras un saque de esquina.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Julian Schuster.

Remate fallado por Mike Frantz (Sport-Club Freiburg) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Christian Günter con un centro al área.

Remate rechazado de Ryan Kent (Sport-Club Freiburg) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Nicolas Höfler.

Remate rechazado de Mike Frantz (Sport-Club Freiburg) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Janik Haberer.

Remate fallado por Javi Martínez (FC Bayern München) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Thiago Alcántara.

Fuera de juego, FC Bayern München. Thiago Alcántara intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Caglar Söyüncü.

Fuera de juego, FC Bayern München. Mats Hummels intentó un pase en profundidad pero Thomas Müller estaba en posición de fuera de juego.

Remate parado alto y por el centro de la portería. Arjen Robben (FC Bayern München) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de David Alaba.

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kingsley Coman (FC Bayern München) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Thiago Alcántara.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Nicolas Höfler.

Remate fallado por Thiago Alcántara (FC Bayern München) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Joshua Kimmich con un centro al área tras un saque de esquina.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Janik Haberer.

Janik Haberer (Sport-Club Freiburg) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Joshua Kimmich (FC Bayern München).

Remate fallado por Javi Martínez (FC Bayern München) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Joshua Kimmich con un centro al área tras un saque de esquina.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Pascal Stenzel.

Corner, FC Bayern München. Corner cometido por Alexander Schwolow.

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Alcántara (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de David Alaba.

Remate rechazado de Kingsley Coman (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Thiago Alcántara.

¡Gooooool! FC Bayern München 1, Sport-Club Freiburg 0. Thomas Müller (FC Bayern München) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de David Alaba.

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Arjen Robben (FC Bayern München) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Thomas Müller.

Remate fallado por Arjen Robben (FC Bayern München) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ryan Kent (Sport-Club Freiburg) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Florian Niederlechner.

Remate rechazado de Kingsley Coman (FC Bayern München) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Joshua Kimmich.

Remate rechazado de Thomas Müller (FC Bayern München) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de David Alaba con un centro al área.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento