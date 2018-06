Fútbol Bartomeu visita a Rosell en la cárcel por vez primera «He visto fuerte a Sandro pero su situación es injusta y reclamo su libertad», ha comentado el presidente del Barcelona

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 17/06/2018 19:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Había cierta sorpresa por el hecho de que Josep Maria Bartomeu no hubiera visitado aún a su amigo y antecesor en la presidencia del Barcelona, Sandro Rosell. El empresario lleva ya más de un año encarcelado en Soto del Real, acusado de blanqueo de capital. Bartomeu, que había tenido contacto con Rosell a través de cartas, le visitó finalmente este sábado. «He quedado muy impresionado al ver a Sandro privado de libertad, en prisión preventiva. Pero al mismo tiempo salgo tranquilo de Soto del Real porque me he encontrado un hombre fuerte y sereno, a pesar de las difíciles circunstancias que vive», ha explicado tras el encuentro, en unas declaraciones realizadas tras salir del centro penitenciario madrileño.

El presidente del Barcelona realizó y acérrima defensa de su excompañero de junta, al que considera inocente de los cargos que se le imputan, pero, sobre todo, de que permanezca encerrado sin que se le haya podido juzgar después de tanto tiempo. «Considero absolutamente injusto que, sin ningún tipo de base sólida, Sandro continúe en prisión preventiva desde hace más de un año, sin haber sido juzgado. Es una barbaridad que se debe acabar de inmediato», añadió el mandatario, que solicitó la puesta en libertad de inmediato de Rosell: «Lo digo después de haberlo consultado, las últimas semanas, con catedráticos y abogados expertos en la materia. No hay ninguna evidencia de delito, ni ninguna acción que pueda considerarse punible. Reclamo su libertad, y espero que ayuden a los cambios que se están produciendo últimamente. Hace falta justicia y sentido común para resolver la situación que vive Sandro hace más de un año, alejado de su familia y amigos».

El barcelonismo ya se ha manifestado en más de una ocasión y en uno de los últimos encuentros disputados en el Camp Nou, hace unas semanas, se desplegó una gran pancarta solicitando la libertad del expresidente. Rosell fue encarcelado en Soto del Real desde el pasado 25 de mayo de 2017, cuando fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio particular acusado de presunto blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal. La jueza Carmen Lamela dictó un auto de prisión provisional y, desde entonces, ha denegado hasta once veces la petición de libertad condicional que han solicitado sus abogados, al considera que existe riesgo de fuga.