Bartomeu no se muerde la lengua y critica a Neymar

Josep Maria Bartomeu aún no se había pronunciado sobre la marcha de Neymar. Ni siquiera sobre el estado de su futuro cuando se aseguraba que el brasileño tenía un acuerdo con el PSG. Pero el Congreso Mundial de Peñas del Barcelona ha escenario escogido por el presidente para explicar cómo se había producido la salida del paulista, qué pensaba él y cuál sería el plan de futuro ahora que había que buscarle un sustituto.

«Neymar ya es historia. Él ha querido marcharse. Podía haber sido más claro antes. Las formas no fueron correctas. Todo tiene un límite y nadie puede estar por encima del club. Hemos denunciado el traspaso a UEFA», explicó Bartomeu, que se mostró bastante enfadado con la forma de actuar del brasileño y de su padre. No se mordió la lengua el presidente, que dejó claro que ya no se fiaban del jugador, ya que el año anterior también había coqueteado con el PSG. «Prevenimos que Neymar podía marchar y por eso le subimos la cláusula y ahora estamos trabajando para buscar sus sustitutos. La decisión fuera la fuese era buena para el Barça, si se quedaba manteníamos a un gran jugador y si se iba ingresábamos una gran cantidad», apunto el mandatario en relación a los 222 millones de euros que han ingresado del club francés.

Bartomeu también aprovechó el marco para mostrarse duro con Nasser Al-Khelaifi, que está configurando un equipo a base de talonario, reforzado por el poder de los petrodólares. «Somos un club con 118 años de historia, con grandes jugadores, con más de 140.000 socios, es nuestro, de los socios, no de un jeque o oligarca», soltó el mandatario catalán. Y lanzó un dardo al clan brasileño que ha acompañado a Neymar desde su salida del Santos. Puso como ejemplo a Leo Messi: « o también Andrés Iniesta. Leo Messi, el mejor jugador de la histEl compromiso de fidelidad de Leo Messi debe ser un ejemplooria, seguirá siendo el líder de este equipo».

Ahora se abre un escenario en el que el Barcelona debe fichar y tiene liquidez para hacerlo, lo que también es un arma de doble filo, puesto que los rivales saben que pueden exigir más dinero por cualquier futbolista que pretenda el club azulgrana: «Los 222 millones obtenidos por Neymar los administraremos con sensatez, rigor y serenidad. Este dinero servirá para mejorar nuestro patrimonio. Con la cláusula de Neymar tenemos todas las garantías de fichar». Y añadió: «Este año ya no hablaremos de tridente, hablaremos de equipo. Traeremos jugadores. El primero ha sido Semedo, pero evidentemente vendrán más». El discurso del presidente acabó con un elogio para Valverde: «Tiene conocimiento, experiencia y destaca por ser un buen gestor de grupos».

Cappa se suma a las críticas

El entrenador y exayudante de Jorge Valdano, Angel Cappa, se mostró muy duro con la decisión de Neymar de marcharse del Barcelona y sobre todo por hacer uso de su cláusula de rescisión. El técnico no se cortó un pelo durante el programa El Show del Gol de Radio Belgrano, en el que estaba participando: «Lo de Neymar al PSG me parece deplorable y lamentable. Dejó el compromiso por el juego y busca dinero y fama», apuntó. Cappa, que estuvo en el banquillo del Real Madrid durante la etapa de Valdano, se hace cruces por la salida del brasileño: «Neymar era figura en el Barcelona. ¿Ser más que Messi? Si se fue por eso, es una idiotez. Realmente me deprime». Y alabó a Messi por encima de jugadores como Cristiano Ronaldo: «Cristiano es uno de los goleadores más grandes que vi pero Messi juega a otra cosa y hace casi los mismos goles. Sigue siendo el jugador de siempre. Es el mejor de todos a mi manera de ver el fútbol».