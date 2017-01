Bartomeu: «No estamos nerviosos con la renovación de Messi»

Josep Maria Bartomeu ha querido dar la versión oficial sobre la renovación de Leo Messi después de una serie de declaraciones que han alterado la tranquilidad sobre la continuidad del argentino. "No hay nervios, quiero tranquilizar a todo el mundo, llevo personalmente las negociaciones con Leo y con la familia. Todo requiere tiempo, queremos que Messi siga aquí pero no voy a dar detalles", ha asegurado en TV3. El presidente ha añadido que "se está hablando con su entorno, es el mejor del mundo, quiere seguir aquí y nosotros queremos que siga. Todo se hará con discreción y tranquilidad, está claro que es una renovación imprescindible para el club”.

Bartomeu ha dejado claro que no hay prisa por cerrar el acuerdo pero "cuanto antes se haga mejor". Y ha añadido que "quiero tranquilizar a la gente, no hay nervios, se hará con tranquilidad, se hará y cuanto antes sea, mejor. Contamos con Leo Messi para el futuro. Es el líder y el mejor del mundo, es incuestionable su figura”. Eso sí, el mandatrario ha insistido, como hiciera esta semana Óscar Grau que “el sentido común nos dice que debemos renovar a Leo Messi”.

También se refirió el presidente a la destitución de Pere Gratacós por valorar la valía de Messi: "Las declaraciones no son las adecuadas y él lo ha entendido. Evidentemente, el equipo lo forman once jugadores pero no podemos olvidar que Messi es el líder y el mejor del mundo. Es incuestionable que su figura es fundamental. Sin él, los éxitos que tenemos no habrían sido posibles". Y reconoció que "Gratacós no marcha, sencillamente se le aparta de un cargo que tenía y seguirá trabajando en la Masía"

En este sentido, sí defendió a Óscar Grau, que fue censurado por Luis Suárez tras advertir que aplicarían el sentido común para renovar a Leo: "Fue una mala interpretación porque Grau hablaba de futuro y que había que renovarle con tranquilidad. Fuera de contexto en varios medios y por ciertas personas...".

Por último valoró las críticas de Gerard Piqué a las actuaciones arbitrales de las últimas semanas: "La estrategia del Barça siempre es defender a los árbitros. Piqué defiende al equipo ante las cosas mal hechas y lo respetamos totalmente. Portodo ello pedimos ayudas tecnológicas".

Finalmente aseguró que "no hablaremos con Luis Enrique hasta el mes de abril" y dejó claro que "la relación con el vestuario es fluida, siempre hablamos con los jugadores".