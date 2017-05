Bartomeu justifica la adhesión del Barcelona a favor del referéndum por la independencia

La adhesión al pacto del Barcelona para que se produzca un referéndum, la continuidad del presidente o la situación deportiva del equipo fueron algunos aspectos que abordó Josep Maria Bartomeu ante el Senado del Barcelona, órgano compuesto por los socios más antiguos de la entidad azulgrana. El mandatario expuso en un discurso sus pensamientos sobre cuestiones de actualidad en clave culé.

El presidente ha querido salir al paso de la polémica que generó la adhesión del club al «Pacte Nacional pel Referèndum» y ha querido aclarar que «en ningún caso la posición del club puede ser interpretada como una adhesión a favor o en contra de la independencia», sino que el club sencillamente se ha limitado a seguir su cultura «barcelonista y catalanista». «Cataluña está viviendo uno de los momentos más decisivos de la historia reciente. Hay un debate identitario que forma parte del día de los catalanes y no catalanes. El Barça no puede dar la espalda a esta realidad, sería absurdo. El Barça es una de las instituciones referentes de Cataluña. Cuando decimos que somos más que un club es porque fomentamos los valores que no son sólo los nuestros, sino los de nuestro país. Entre estos valores yo destaco el de la defensa de la democracia y la libertad de expresión», empezó explicando el dirigente.

Bartomeu añadió: «Más de uno se llevó las manos a la cabeza por la adhesión. No olvidemos que ya nos posicionamos en 2013 sobre este tema, cuando el presidente Rosell hizo un discurso al derecho a decidir. Adherirse a este pacto es adherirse a la democracia, a la libertad de expresión. Esto no implica estar a favor de una posición u otra, eso sería un error. Hemos de ser respetuosos con todas las preferencias, siempre que sean respetuosas con los otros y democráticas». El empresario fue rotundo cuando desveló que «hemos recibido presiones para que nos manifestáramos en un sentido o en otro. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, no lo que unos querían que hiciéramos. A los que dicen que el Barça hace política, les digo que el Barça no hace partidismo. Posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista».

Los problemas en los que está inmerso el Barcelona con la justicia tras el fichaje de Neymar también fueron explicados por el dirigente, que quiso dejar bien claro que «no tenemos ni la más mínima intención de dimitir». «Todas las fuentes jurídicas consultadas consideran inaudito y sin precedentes la reapertura del caso por parte de la Audiencia Nacional. Es grave porque la instrucción queda claro que el instructor no lo hubiera reabierto, pero que se ha visto obligado. Esto responde a un conflicto de intereses entre DIS y el Santos. Haremos todo lo posible para defender nuestra inocencia y nuestro honor. Esta demanda fue rechazada en Brasil y han venido a España a continuarla», explicó Bartomeu.

El dirigente catalán, que sucedió a Rosell cuando éste decidió abandonar el cargo tras todas las presiones que surgieron cuando estalló el caso Neymar, ahondó: «No tenemos ni la más mínima intención de dimitir. Y no es por aferrarnos al cargo, les recuerdo que en 2015 convocamos elecciones sin tener que hacerlo. Los compromisarios aprobaron nuestra gestión cuando la sometimos a confianza. Nos sentimos legitimados para seguir tomando decisiones. Estamos ilusionados y con fuerzas para seguir haciéndolo».

Una de las partes más importantes de su discurso fue la situación deportiva y el debate sobre un modelo que algunos consideran acabado. «En los próximos días escucharéis muchos nombres de entrenadores y jugadores. Sabed que ya trabajamos en la planificación de la próxima temporada», quiso explicar. Y defendió la forma de jugar del equipo y el trabajo realizado: «Se nos acusa de no saber defender el modelo y de no ser más que buenos gestores. Tal y como está el mundo del fútbol, que se nos considere buenos gestores es una alabanza. Y no, no estamos perdiendo la esencia. Si miramos al primer equipo, desde la llegada de Ronaldinho protagonizamos una era que luego Messi ha consolidado. Una era de liderazgo del Barça».

Bartomeu sacó pecho para defender una situación deportiva en al que se está alabando al Real Madrid por la cantidad de finales de Champions que está disputando estos últimos años. «Somos el club referente en títulos, en juego y en muchas otras cosas admiradas en todo el mundo. Con Luis Enrique hemos ganado 8 de 11 y todavía podemos ganar dos más. Aún seguimos en esa era ganadora que comenzó Ronaldinho. Hemos superado marchas como la de Pep, Xavi, la muerte de Tito, la sanción de FIFA».

No obstante, reconoció que «no se puede ganar siempre, esto es deporte. Hemos disfrutado tres temporadas formidables con Luis Enrique, pero se va porque este cargo desgasta. Estamos trabajando para continuar esta era ganadora. En los próximos días escucharéis muchos nombres de entrenadores y jugadores, pero sabed que el club ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Hay que tener modelo de juego, pero también de gestión, que sea responsable, riguroso y sostenible».