Asamblea del Barcelona Bartomeu: «La intención del club es seguir jugando en la Liga» El presidente del Barcelona comienza su discurso rechazando el adjetivo de «tibios» y subrayando que no serán un «instrumento manipulable por intereses políticos»

En el día de la aplicación del 155, Josep Maria Bartomeu también ha querido imprimir en su discurso de la asamblea del Barcelona un marcado contenido político. Rechazó la catalogación de «tibios» que le había adjudicado Ómnium y ANC, y subrayó que el club azulgrana lo que ha defendido siempre es la libertad y el derecho para decidir. «No se debe confundir la responsabilidad como presidente del FCB, en representación de los socios, con la tibieza que algunos nos atribuyen», se expresó.

Y continuó: «El club condenó los actos que iban en contra de la democracia y el derecho a decidir, principios que iban en contra de los valores históricos del club. El 1 de octubre, ante una situación excepcional, el club decidió jugar un partido a puerta cerrada pese a las demandas de los socios de cancelar el partido. Sin duda, una de las decisiones más duras que he tenido que tomar. Después de no conseguir la cancelación del partido, tuve que tomar esa decisión de manera personal. Esas imágenes, en cualquier caso dieron la vuelta al mundo. Soy consciente que esta decisión no agradó a todos, contamos con dos dimisiones en nuestra directiva. Nuestra apuesta es el 'diálogo, respeto y deporte'. Nadie puede dudar del compromiso del Barça con la comunidad catalana. Defendemos los principios de democracia, derecho de decidir y libre expresión, siempre con respeto».

También tuvo palabras para «los Jordis»: «Dicho esto, pedimos más que nunca diálogo y respeto. En nuestro caso pedimos también respeto para mejorar la convivencia entre las personas. Sabemos que el Barça es más que un club y que el Camp Nou es un escenario para la expresión de aquel que quiera. Es inadmisible que haya personas en prisión por sus ideas políticas».

Tampoco dejará que se tomen los símbolos azulgranas para hacer partidismo: «Pedimos respeto por nuestra institución y el libre pensamiento de nuestros socios. No podemos ser un instrumento político, nadie puede apropiarse ni de nuestro escudo ni nuestra bandera. No seremos un instrumento manipulable por unos intereses políticos, sean de donde sean».

Además, Bartomeu indicó que el Barcelona quiere continuar jugando en la Liga española. «Pido ayuda a los socios para que nos ayude a dar al mundo una imagen y mandar un mensaje limpio y claro. Podéis estar seguros que esta Junta actuará siempre en defensa del club. Nunca pondremos en riesgo su presencia en las competiciones. Quiero transmitir a los socios que la intención del club es continuar jugando la Liga, participación que a día de hoy está garantizada».