Bartomeu confirma el fichaje de Valverde

Josep Maria Bartomeu comparció ante la prensa para confirmar el fichaje de Ernesto Valverde como primer entrenador del Barcelona, desvelar que no piensan recurrir la sentencia por la que el juez ha dado la razon a Joan Laporta y a sus directivos en la Acción de Responsabilidad Civil y que confía en que Sandro Rosell sea inocente en la causa en la que se le imputa.

El presidente del Barcelona, anunció el fichaje de Ernesto Valverde, técnico en las últimas temporadas del Athletic Club de Bilbao, tras la propuesta del director deportivo Robert Fernández. «Es un entrenador con capacidad, criterio, conocimientos, experiencia y que apuesta por el fútbol base. Además, tiene una gran capacidad de trabajo. Es un apasionado de la aplicación de la tecnología en los entrenamientos. Vendrá con dos ayudantes, Pozanco y Aspiazu. La presentación será el jueves», explicó el presidente.

Bartomeu añadió que la temporada «no ha sido exitosa. Esperábamos más de esta temporada, pero ya hemos puesto en marcha las soluciones que tenemos que adoptar. Luis Enrique ha tenido una excelente aportación en estas tres temporadas con nueve títulos. Siempre tendrá las puertas abiertas de este club».

En rueda de prensa, el mandatario culé confirmó lo que era un secreto a voces y confirmó que el extremeño llegará con un segundo entrenador y un preparador físico.

Bartomeu aseguró que el nuevo técnico azulgrana se sentía «muy feliz e ilusionado» y que será presentado el jueves, en un acto en el que responderá a preguntas de los periodistas.

También valoró el resultado de la Acción de Responsabilidad, que le da la razón al ex presidente Laporta: «La sentencia confirma que hubo pérdidas en el mandato de Laporta. No recurriremos la sanción. Queremos cerrar esta carpeta». Y concluyó refiriéndose a Sandro Rosell, que se encuentra en la prisión acusado de blanqueo de capitales: «El Barcelona no está inmerso en el proceso de judicial de Rosell, son hechos ajenos al club. Es verdad que afecta a la imagen del club. Si se confirman estos hechos de los que están acusados, sería una decepción».