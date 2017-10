Al barcelonismo se le agota la paciencia con André Gomes

André Gomes ha acabado con la paciencia del barcelonismo, que nunca acabó de ver con buenos ojos el fichaje del portugués y mucho menos lo que se pagó por él. Avalado por Luis Enrique, llegó a precio de crack, ya que el Barcelona pagó 35 millones de euros al Valencia y, además, se incluyó una cláusula en su contrato por el que ganaría 20 millones extras si ganaba elBalón de Oro. Esta variable aumentó considerablemente las expectativas pero su juego poco asociativo no acabó de cuajar en el Camp Nou hasta el extremo de que en algún partido de la pasada temporada fue pitado.

Con Ernesto Valverde no le ha ido mucho mejor y la reacción de los aficionados no se ha hecho esperar después de que el técnico le otorgara la titularidad en el Wanda Metropolitano. Su actuación ante el Atlético de Madrid generó un sinfín de críticas en las redes sociales, que también cuestionaron al propio Valverde por concederle una oportunidad en un desplazamiento tan complicado. con el paso de los minutos, las redes sociales fueron un hervidero en contra del luso, que confirmó la decepción que ha causado desde que llegó al equipo culé.

André Gomes solo había jugado algunos minutos sueltos en Liga, Champions y Supercopa de España. De hecho solo había sido titular ante el Real Madrid en el encuentro de vuelta, que no acabó. Por este motivo fue una sorpresa que figurara en el once inicial y que futbolistas como Denis Suárez o Gerard Deulofeu se quedaran en el banquillo. En la primera parte se ubicó en la banda derecha, formando junto a Messi y Luis Suárez, alternando su poción entre el extremo y el interior de ese flanco diestro. No obstante, se preocupó más de evitar la salida de Filipe Luis que de prodigarse en ataque, por lo que no abrió el campo ni aportó la profundidad que siempre le ha gustado a Valverde.

La sorpresa fue mayúscula cuando el técnico ordenó los cambios y decidió sacar del terreno de juego a Iniesta, Semedo y, posteriormente, Rakitic, y permitió que André Gomes completara los noventa minutos. Feo con las primeras sustituciones que el portugués cambiara su zona de influencia y se desplazara a la banda izquierda, donde se le vio algo más cómodo. No obstante, la crítica fue unánime y tanto los analistas como el público en general coincidieron en mostrarse extrañados al principio por su titularidad y, posteriormente, incisivos en sus quejas por su actuación.

Polémica con Messi

André Gomes también se ha visto envuelto esta semana en una polémica que le ha provocado un gran enfado y que ha contribuido a enrarecer aún más su presencia en el club. Según una publicación española, el portugués habría comentado en la concentración de su selección que Messi hacia las alineaciones de Valverde, lo que provocó una grana gran sorpresa en Cristiano Ronaldo. «Yo no he dicho nada contra Messi y contra Valverde. Es un invento», estalló Gomes, que exigió una inmediata rectificación. El futbolista no ha querido que estas palabras fueran a más y trató de cortarlas de raíz. Trató de ponerse en contacto con Messi para explicarle que no había dicho nada. «Tengo un gran respeto por Valverde y por Leo como para decir algo así», aseguró.

André Gomes es uno de los jugadores que podría abandonar el Barcelona en el mercado de invierno. Ya se trató de traspasarlo este verano pero al final no se concretó ninguna oferta. El Tottenham es uno de los equipos que estarían interesados en el jugador, que ya ha visto que aunque fue titular en el Metropolitano, no entra en los planes de Valverde y no goza de las simpatías de su afición.