Barcelona y Valencia se citan en semifinales de la Copa de la Reina tras eliminar a Real Sociedad y Athletic

Barcelona y Valencia se han clasificado para disputar la primera semifinal, dentro de 15 días. Ambos equipos, que se enfrentarán entre ellos, han derrotado a la Real Sociedad (1-0) y al Athletic de Bilbao (3-1), respectivamente, en la primera jornada de esta fase de cuartos de la Copa de la Reina. Este domingo se jugará la segunda jornada, que enfrentará al Atlético de Madrid ante el Rayo y al Granadilla ante el Levante.

Sufrió más de lo esperado el Barcelona, que no pudo decantar el encuentro hasta el minuto 101, gracias a un gol de Bárbara Latorre, que había entrado en la segunda parte. La Real Sociedad salió sin miedo y suyas fueron las primeras ocasiones pero el Barcelona empezó a estirarse y en el ecuador de la primera parte pusieron en aprietos la portería vasca. Emergió la figura entonces de Jenni Hermoso, máxima goleadora de la Liga Iberdrola, rematando en el primer palo un córner botado por Vicky Losada pero Mariasun Quiñones tenía el día bueno.

Fue en el descanso cuando se tomaron las decisiones que decidirían el partido. Xavi Llorens dio entrada a Bárbara Latorre, que siempre es una garantía cuando sale desde el banquillo. Pero los minutos iban pasando y se entró en entró en aquella última fase en la que prima más no encajar un gol que arriesgarse a caer eliminado en los últimos instantes. El encuentro tocó a su fin sin ritmo y sin grandes ocasiones. En la prórroga fue el Barcelona el que tomó la iniciativa aunque no generó excesivo peligro. La Real tuvo unas cuantas ocasiones buenas pero finalmente fue Latorre la que se libró de su defensora, recortó a las que le salieron al paso y batió por bajo a Quiñones. Aunque la Real buscó el empate ya no hubo tiempo para conseguirlo.

El Valencia, por su parte, también se clasificó para las semifinales después de ganar 3-1 al Athletic Club. El doblete de Mari Paz Vilas y el golazo de Estefanía Banini permitirán a las valencianas regresar a unas semifinales. El partido empezó con intensidad. Prueba de ello es que a los diez minutos ya se habían marcado dos goles. El primero, de la valencianista Estafanía Banini, que marcó por la escuadra sin que Ainhoa Tirapu pudiera hacer nada. Respondió el Athletic con un gol de Yulema Corres. A los dos tantos le siguió una serie de ocasiones por parte de ambos equipos. La lesión de Ivana Andrés trastocó los planes de Cristian Toro. El partido entró en un periodo aburrido que se rompió a balón parado. Un remate de cabeza de Mari Paz Vilas sorprendió a Tirapu y diez minutos después, otro tanto de la jugadora del valencia finiquitó el partido.

Este domingo se juegan los otros dos partidos de cuartos de final:

Atlético de Madrid-Rayo

La eliminatoria se jugará el domingo a las 10:00 horas (GOL). El Atlético de Madrid defenderá el título conquistado el año pasado en la final ante el Barcelona, con el objetivo de completar el doblete después de conquistar su primera Liga Iberdrola. Las madrileñas se llevaron el título liguero en la última jornada.

La eliminatoria depara un derbi que se prevé apasionante. «Es el tercer derbi que tenemos en los últimos cuatro años y se ha convertido en todo un clásico de la Copa. Va a ser un partido bonito porque habrá mucha afición por parte de ambos equipos. Tenemos que jugar lo mejor posible porque creo que todo está al 50 por ciento. ¿Doblete? Es algo que llevamos soñando desde principio de temporada», explica Lola Romero, directora general de la sección femenina del Atlético de Madrid. El entrenador del Rayo, Miguel Ángel Quejigo, asume su papel de víctima: «Nuestro premio es estar en la Copa, entre los ocho mejores equipos de España, y ahora tenemos que preparar muy bien el partido para dar la sorpresa». Natalia Pablos, máxima goleadora del Rayo no descarta darla. «Ellas son las favoritas pero todo puede pasar. Va a ser un partido disputado y, si es el Atleti quien tiene que estar en semifinales, lo va a tener que conseguir sufriendo porque nosotras vamos al partido con mucha ilusión».

Granadilla-Levante

Los cuartos se cerrarán el domingo a las 12:30 horas (beIN Sports). El Levante, gran dominador del torneo con seis títulos, al igual que el Español, es uno de los favoritos del torneo. Enfrente tendrán Granadilla. Las tinerfeñas cayeron eliminadas el año pasado en primera ronda ante el Valencia. El objetivo de las blanquiazules es pasar de ronda. «Esperamos poder hacer algo bonito este año en la Copa y que sea un gran final de temporada. El Levante es un equipo muy fuerte que nos venció en su casa y al que ganamos en El Médano, pero en este tipo de competiciones las fuerzas y la ilusión se iguala y puede pasar cualquier cosa. Queríamos evitar a los tres primeros y nos ha tocado el cuarto. Ahora tenemos que trabajar y preparar muy bien esta primera final y lo haremos con toda la ilusión del mundo», ha explicado Toni Ayala, técnico del Granadilla.

El gran rival del Levante, al margen del Granadilla, puede ser el mal ambiente que parece reinar en su vestuario. Según publicaba Superdeporte, las capitanas del equipo mantuvieron una reunión con el presidente Quico Catalán para acordar las primas por si ganan la competición y en ella le trasladaron su malestar con el técnico, Andrés Tudela.